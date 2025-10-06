Prevrnuo se čamac na Dunavu: U njemu je bilo 11 ljudi, ima mrtvih

Nevjerojatna sreća spasila je migrante koji su nedjelju, u večernjim satima, pokušali čamcem, preko Dunava, ilegalno prijeći iz Srbije u Hrvatsku. Prema navodima srpskih medija Policijskoj upravi u Novom Sadu u nedjelju, oko 20:45 sati, prijavljeno je kako se na Dunavu kod mjesta Plavna prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba.

Ubrzo se doznalo kako je u čamcu bilo deset državljana Kine i jedan srpski državljanin koji ih je preko Dunava trebao prevesti u Hrvatsku. Plan im je bio da se na područje Hrvatske iskrcaju negdje na desnoj obali Dunava u blizini Vukovara. Međutim, plan im je propao jer se čamac izvrnuo vjerojatno radi činjenice što je u njemu bilo previše ljudi. Odmah nakon dojave na mjesto nesreće upućene su patrole policije u Srbiji, granične policije kao i pripadnici sektora za izvanredne situacije, a o nesreći na Dunavu u isto vrijeme je izviješten i MUP RH koji se također odmah uključio u potragu za osobama koje su završile u Dunavu.

MUP Srbije jučer je izvijestio kako je na području Bačkog Novog Sela u akciji spašavanja iz vode izvučena jedna osoba, za koju je utvrđeno da je kineski državljanin, a kod koga je konstatirana smrt. Isto tako na srpskoj strani Dunava spasilački timovi pronašli su još četiri kineska državljana kojima je pružena liječnička pomoć. U akciji spašavanja hrvatske policije pronađeno je pet državljana Kine, i to tri muškarca i dvije žene.

– Odmah po zaprimljenoj dojavi upućena su službena plovila te angažiran dron, a policijski službenici kod Sotina su pronašli i iz Dunava izvukli pet stranih državljana za koje se sumnja da su na nezakonit način pokušali prijeći državnu granicu iz Srbije u Hrvatsku. Osobama je pružena liječnička pomoć. U potragu za drugim osobama uključeni su plovila, sonari, dronovi, termovizijska kamera i službeni psi PU vukovarsko-srijemske te Lučka kapetanija, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i HGSS – naveli su iz PU vukovarsko-srijemske koji nisu željeli izlaziti s bilo kakvih pojedinostima ovog slučaja. Dodaju i kako se kod provođenja potrage ostvaruje i stalna komunikacija s nadležnim tijelima Republike Srbije.

MUP Srbije jučer je izvijestio da policija nastavlja pretragu i u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Novom Sadu, koje je ovaj događaj kvalificiralo kao kazneno djelo nedozvoljenog prijelaza državne granice i krijumčarenja ljudi, poduzima mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

U kolikoj su opasnosti bili kineski državljani govori i to da je u vrijeme prevrtanja čamca bio mrkli mrak, što je prijetilo nesnalaženjem na širokom i moćnom Dunavu kao i da je temperatura vode iznosila oko 14 Celzijevih stupnjeva. Isto tako ovaj slučaj ističe kako i dalje ima migranata koji se ilegalno žele dokopati Hrvatske i EU te pokazuje da i dalje ima i onih koji nevolje i nedaće migranata koriste kako bi zaradili na njima obećavajući da će ih prebaciti tamo gdje žele. Slučaj pokazuje da su granice Hrvatske, posebno dijelovi koji su nenastanjeni i uz Dunav, i dalje meta migranata i krijumčari ljudi