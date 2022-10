INKUBATOR TALENATA

Prestižna filmska škola: U Širokom Brijegu kale se filmski redatelji, a na obuku dolaze i djeca iz SAD-a

Prije deset godina školu je pokrenula ekipa Mediteran Film Festivala (čije se 23. izdanje održava od 11. do 15. listopada u Širokom Brijegu) u partnerstvu s Filmskim kampom za mlade "Outside The Lens" iz San Diega (SAD). Organizatori MFF-a su više puta isticali da je Filmska škola ključna za razvoj ne samo festivala, nego uopće filmske kulture u Hercegovini i da je svojevrsni inkubator talenata