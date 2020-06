VIDEO Prepirali se oko Milanovića pa se Škoro zagrcnuo nakon Jandrokovićeve replike

U studiju Večernjeg lista danas su se sučelili Miroslav Škoro i Gordan Jandroković, nositelji izbornih lista Domovinskog pokreta i HDZ-a u 2. izbornoj jedinici, a nakon žestoke rasprave dobili su mogućnost međusobno si postaviti po jedno pitanje.

Što ćete raditi kad više ne budete predsjednik parlamenta?, upitao je Škoro Jandrokovića.

– To ćemo vidjeti, ali ja sam se ostvario u hrvatskoj politici. Kako god izbori završili, što se mene osobno tiče ja sam miran, mogu naći sebi mjesto u privatnom sektoru, no i dalje ću se boriti za HDZ jer mislim da je to najjača politička i najozbiljnija za vođenje zemlje – rekao je Jandroković.

Je li vam žao što ste omogućili da Zoran Milanović postane predsjednik RH?, pitao je pak Jandroković Škoru.

– Bez obzira koliko možete vi i vaš predsjednik tu tezu provlačiti, mislim da vam stvarno više nitko ne vjeruje. Vi ste ti koji ste postavili gospodina Milanovića na mjesto predsjednika države i ne samo to, na vašim sastancima se komunicira da se gospodina Milanovića ni u kojem slučaju ne napada od strane pripadnika HDZ-a i to se može vidjeti, a to se može vidjeti – kazao je Škoro na što se Jandroković počeo glasno smijati.

– Gospodinu Jandrokoviću je čak bilo zabavno, njemu je smiješno što hrvatski narod pati – rekao je Škoro, a Jandroković mu je odgovorio kako se 'gospodin Škoro voli šaliti i šalit će se nakon izbora kao jedan oporbeni političar'.

Škoro je u tom trenutku pio vodu pa se zagrcnuo od smijeha.