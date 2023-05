Preminuo najnezaposleniji Nijemac, "proslavila" ga rečenica koju mu javnost nikad nije zaboravila

Najpoznatija nezaposlena osoba u Njemačkoj, Arno Dübel preminuo je prije dva tjedna u 67. godini u Sveučilišnoj bolnici u Hamburgu. Detalji smrti nisu poznati, a prema navodima, prije smrti živio je u domu za umirovljenike, prenosi njemački portal Mopo.

Arno je postao poznat jer je 46 godina bio bez plaćenog posla te je tako bio najdugovječniji građanin Njemačke na državnom trošku. Najpoznatiji je po rečenici: "Svatko tko radi je glup", koju je izjavio prije 20 godina, a njemačka je javnost nikad nije zaboravila. Novinari u Hamburgu prozvali su ga “najdrskijom nezaposlenom osobom".

Njegova socijalna pomoć iznosila je nekoliko stotina eura mjesečno te se hvalio da mu ured za socijalnu pomoć plaća najam stana i popratne troškove. Rođen je 13. siječnja 1956. u Bornumu,a školovanje je prekinuo 1976. godine. Proslavio se nastupima u talk showovima te je gostovao kod Arabelle Kiesbauer i Britt Hagedorn, Sandre Maischberger i Johannesa B. Kernera.

Do lake zarade pokušao je doći i pjesmama “Der Klugere kippt nach” i “I’m nice”. Posljednjih godina se primiro te javnost nije znala mnogo toga o njemu. No, prošle godine je izjavio da će početi raditi, a prema pisanju hamburških medija, želio je biti TV zvijezda. Uz sve to, pojavio se i "menadžer" koji mu je trebao pomoći u glumačkoj karijeri, no to se nije dogodilo.

