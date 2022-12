Preminuo mladić (16) u Grčkoj nakon što ga je upucao policajac, Romi ogorčeni: 'Znamo koji je bio razlog'

Veliki prosvjedi izbili su u Grčkoj zbog slučaja 16-godišnjeg Roma koji je preminuo u bolnici nakon što ga je upucao policajac u glavu. Cijeli incident dogodio se 5. prosinca kada je tinejdžer navodno natočio gorivo za 20 eura i nije ga platio. Policija ga je netom nakon počela ganjati na motociklima, a policajac je kasnije kazao kako ga je upucao jer ga je mladić tri puta pokušao pregaziti svojim automobilom.

Mladić je odmah nakon incidenta prevezen u bolnicu gdje je bio u kritičnom stanju, no jutros je preminuo u bolnici usprkos naporima zdravstvenih djelatnika u bolnici u Thessalonikiju, prenosi Sky News.

16-year-old Kostas Fragkoulis died today after being shot in the head last week by police in Thessaloniki



His crime not paying €20 of gas

Being Romani

Being poor



Another #georgefloyd pic.twitter.com/9VD2vuCRbc