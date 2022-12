Preminuo Guste Santini, hrvatski ekonomski stručnjak

Guste Santini, istaknuti hrvatski ekonomski stručnjak, preminuo je u 73. godini života. Ovaj je stručnjak za života objavio više od 20 knjiga, samostalno i u suradnji s drugima.

Santini je rođen 22. svibnja 1949. u Turnju u općini Sv.Filip Jakov. Upisao je Fakultet ekonomskih nauka u Zagrebu 1968., a diplomirao je 1972. godine. Doktorirao je 1997. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Po dolasku u Institut za javne financije, preuzeo je mjesto glavnog urednika časopisa 'Financijska praksa' koji je, mijenjajući uređivačku politiku, pretvorio u znanstveni časopis.

Od 1972. do 1976. radio je u Narodnoj banci Hrvatske, od 1976. do 1978. u Privrednoj banci Zagreb, a od 1978. do 1986. obnašao je funkciju glavnog direktora Tvornice duhana Zagreb. Od 1980. do 1984. bio je član Saveznog savjeta za cijene i predsjednik Odbora za poljoprivrednu, prerađivačku i duhansku industriju. Godine 1993. preuzeo je poziciju glavnog direktora Osiguranja - Zagreb, a u travnju iste godine počinje raditi kao predsjednik uprave “Investicijsko-komercijalne štedionice” d.d., Zagreb.

Od 2000. do 2006. predavao je na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić". Pokrenuo je i utemeljio znanstveni časopis 'Ekonomija/Economics', a sudjelovao je i u uređivanju Montegrin Journal of Economics i časopisa Suvremena trgovina.

Časopis PROFIT 2003. je godine Santinija proglasio ekonomistom godine, a čak pet uzastopnih godina, od 2010. do 2014., osvajao je nagradu Privrednog vjesnika 'Gorazd Nikić' koja se dodjeljuje jednom od pet najboljih ekonomskih analitičara po izboru poduzetnika. Vijest o smrti za Dnevno.hr potvrdila je njegova obitelj.