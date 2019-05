Premijerka Theresa May otišla jecajući

Počela je odlučno, završila potreseno i u suzama. Tako je izgledala njezina objava ostavke na mjesto britanske premijerke jučer prijepodne pred TV kamerama u Downing Streetu, baš kao što su izgledale i protekle nepune tri godine pokušaja Therese May da isporuči britanskim građanima Brexit, izlazak iz EU za koji su glasali na referendumu. I ideja Brexita počela je odlučno, a završila je, barem do ovog trenutka, kao potpuna zbrka i konfuzija. Ostavkom premijerke May, nadaju se u britanskoj Konzervativnoj stranci, možda će se pronaći izlaz iz te konfuzije. A možda i neće…

– Britanskim građanima dali smo 2016. da izaberu i, suprotno svim predviđanjima, izabrali su izlazak iz EU. Uvjerena sam i danas, kao što sam bila i prije tri godine, da kad u demokraciji date građanima da izaberu, onda imate obvezu provesti to što su izabrali. Dala sam sve od sebe da to učinim. Ispregovarala sam uvjete našeg izlaska i novi odnos s našim najbližim susjedima, odnos koji štiti radna mjesta, našu sigurnost i našu uniju. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim zastupnike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela. A pokušala samVjerujem da je ispravno ustrajati čak i onda kad se šanse za neuspjeh čine visokima. Ali sada mi je jasno da je u interesu zemlje najbolje da novi premijer vodi te napore. Stoga danas objavljujem da ću 7. lipnja podnijeti ostavku na mjesto šefice, kako bi mogao biti izabran nasljednik – rekla je Theresa May.

Poznata po tome da dobro skriva emocije, većinu govora izrekla je odlučno, ne otkrivajući osjećaje. Ali, na kraju govora u njoj se nešto slomilo dok je izgovarala ove riječi:

– Uskoro ću napustiti dužnost, čije je obnašanje bilo najveća čast u mom životu. Druga žena na mjestu premijera, ali sigurno ne posljednja. Činim ovo bez zle namjere, s ogromnom i trajnom zahvalnošću što sam imala priliku služiti zemlji koju volim – rekla je, sa suzom na licu, slomljena glasa. Okrenula se. I otišla. Ipak, ne baš još u povijest, jer ostat će kao tehnička premijerka dok se ne izabere novi lider Konzervativne stranke, a to znači do srpnja. Petak, 7. lipnja, kao dan odlaska s čela stranke May je odabrala jer tada završava državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa UK i okupljanje državnika u Normandiji na obilježavanju dana D, savezničkog iskrcavanja u II. svjetskom ratu.

Stranka prima nominacije za nasljednika Therese Mayzatim parlamentarni zastupnici stranke glasaju o tome koje će kandidate dati na glasanje ukupnom članstvu, koje će i izabrati do sredine srpnja, kad parlament odlazi na ljetnu stanku. Torijevci imaju u planu da novi lider stranke jednostavno preuzme premijersku dužnost od May bez novih izbora, no oporbena Laburistička stranka tome se, naravno, protivi.Lideri oporbenih stranaka,i zelenih pozvali su na raspisivanje novog referenduma o izlasku ili ostanku u EU. – Vjerujem da bi građani sad odabrali da se Brexit zaustavi – rekao je Vince Cable, šef liberalnih demokrata.U Konzervativnoj stranci, međutim, ne žele ni čuti za drugi referendum; ta mogućnost, kad ju je premijerka May spomenula ovoga tjedna želeći progurati ispregovarani sporazum o povlačenju kroz parlament iz četvrtog pokušaja (triput je već odbačen), bila je razlog za novu unutarstranačku pobunu protiv May, koja ju je natjerala da objaviBoris Johnson, Dominic Raab, Michael Gove i Andrea Leadsom spominju se kao kandidati koji će ući u utrku za nasljednika T. May, a svi su odreda na tvrđim, beskompromisnijim stavovima prema EU kao drugoj pregovaračkoj strani u Brexitu. Kao mogući kandidat blizak smjeru kojim je pregovore o Brexitu vodila May spominje se iU poplavi komentara na ostavku T. May javio se i njezin prethodnik na mjestu premijera koji je sve to vezano za referendum i zakuhao pa pobjegao dan poslije.– Znam kako je bolno prihvatiti da je tvoje vrijeme završilo i da je potreban novi lider. Donijela je ispravnu odluku. I nadam se da se može nastaviti dalje u duhu kompromisa – poručio je.– Vrlo dostojanstvena izjava Therese May – poručio je Boris Johnson, potencijalni nasljednik, koji je bio jedan od glavnih rušitelja ratifikacije sporazuma T. May o povlačenju iz EU, nazivajući ga potezom koji će podijeliti Ujedinjeno Kraljevstvo i pretvoriti ga u vazalnu državu EU. – Hvala joj na stoičkom služenju našoj zemlji i stranci. Sad je vrijeme da slijedimo njezine poticaje: skupimo se u zajedništvu i isporučimo Brexit – dodao je Johnson. – Kakav licemjer – komentirala je Johnsonove riječi na Twitteru premijerka Škotske.– Ništa, osim samog Brexita, naravno, nije bilo štetnije za globalni ugled UK nego njegov smiješan mandat na mjestu ministra vanjskih poslova – dodala je.