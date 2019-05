Britanski mediji: Premijerka May odlazi već danas

Britanska premijerka Theresa May prihvaća da mora podnijeti ostavku već danas ili, najkasnije, do ponedjeljka - javljali su jučer doslovno svi britanski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore iz žarišta nove krize u Downing Streetu 10, koja je buknula nakon što je May otvorila mogućnost drugog referenduma o Brexitu, što je izazvalo novu pobunu unutar njezine vlade. Pobunu koju, prema općem očekivanju, ovaj put neće preživjeti.

Pretoksična ideja

Premda, May ne bi bila May kad ne bi barem pokušala politički preživjeti zahtjeve za ostavkom: ministrima koji su je u srijedu navečer željeli vidjeti kako bi joj priopćili da mora otići s dužnosti jednostavno je rekla da nema vremena za sastanak. Praktički se, prema pisanju britanskih novinara upoznatih s dramom iza zatvorenih vrata Downing Streeta 10, zatvorila u bunker. No, smiraj dana u srijedu nije donio i smirivanje pritiska: Andrea Leadsom, šefica kluba zastupnika Konzervativne stranke u parlamentu u Westminsteru, podnijela je ostavku, što je, prema zbrajanju londonskog Timesa, već 36 ostavka u vladi premijerke May.

Jučer tijekom dana premijerka je odustala od plana, najavljenog samo dva dana ranije, da iz četvrtog pokušaja progura (već triput u parlamentu odbačeni) sporazum o povlačenju iz EU tako što će otvoriti mogućnost da zastupnici glasaju i o raspisivanju drugog referenduma. Mogućnost drugog referenduma bila je kap koja je prelila čašu većini članova Mayičina kabineta, koji tvrde da ih je premijerka izdala i da nije smjela takvo što najaviti kad se njezin kabinet nije složio oko takvog scenarija, nego ga je, baš suprotno, odbacio. Očito je da mnogi članovi njezina kabineta smatraju da je bilo kakva njihova povezanost s tom idejom drugog referenduma pretoksična i da će im naškoditi u skoroj borbi za prijestolje, odnosno borbi za mjesto predsjednika stranke i, ne bude li novih izbora, vlade.

Prisilit će je na odlazak

To odustajanje premijerke May od vrlog, novog plana, koji je iznijela samo dva dana ranije kao spasonosno rješenje, smatra se još jednim znakom da je prihvatila činjenicu da mora otići. Samu objavu odlaska s čela stranke i vlade mogla bi, najavljuje se, objaviti danas. No, njezini glasnogovornici to ne potvrđuju, nego odmahuju rukom na takve spekulacije, i tvrde da će May biti tu kao premijerka kad 3. lipnja u državni posjet Ujedinjenoj Kraljevini dođe američki predsjednik Donald Trump. Moguće je i da May podnese ostavku na mjesto predsjednice stranke, što bi otvorilo utrku za nasljednika koja bi mogla potrajati 6 do 8 tjedana, a da tijekom te stranačke utrke ostane na mjestu premijerke. Možda, dakle, mjesec svibanj, May, ipak ne bude poguban za May. Možda su ovo samo uobičajeni britanski “dražesni pučevi svibanjski”. Ali, očito je da se utrka za Mayičina nasljednika otvara i prije nego što se to očekivalo do sredine ovog tjedna. U toj utrci jedan od najizglednijih kandidata je Boris Johnson, euroskeptični kolumnist, bivši gradonačelnik Londona i bivši ministar vanjskih poslova u vladi premijerke May.

May se danas sastaje s članovima Odbora 1922, parlamentarne skupine koja okuplja tvrde zagovornike Brexita iz redova njezine Konzervativne stranke, koji su već dugo nezadovoljni smjerom Brexita koji je ispregovarala premijerka. Prema riječima tajnika tog odbora Geoffreya Clifton-Browna, ako May sama danas ne objavi da daje ostavku, njezini stranački kolege će promijeniti pravila prema kojima se predsjednicu stranke ne može smijeniti u roku od godinu dana nakon što joj je izglasano povjerenje (a izglasano joj je u siječnju). I tako će joj, kaže, izglasati nepovjerenje.