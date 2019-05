Theresa May više ne može podnijeti pritisak: U petak podnosi ostavku?

Britanska premijerka Theresa May u petak će podnijeti ostavku, barem prema napisima uglednih novina The Times koje navode da May više ne može podnijeti pritisak članova njezina kabineta nakon objave novog plana za Brexit.

Premijerka je već u srijedu bila na rubu ostavke, ali je i dalje htjela privesti kraju kampanju za izbore za Europski parlament.

May se pronašla u nezavidnoj poziciji. Njezinu vladu već je napustilo 36 osoba, ministri su se pobunili te više nema stranačku potporu.

Pitanje koje se otvara je tko će sada do kraja provesti Brexit?