Premijer u pokušaju Ivan Penava uočio je plavušu kako baca vijenac u Dunav: 'Pa to je Pupi'

Subota 18. 11. 2023.

Mnogi su bili skeptični nakon najave Ivana Penave, budućeg premijera naše male, ali ponosne Republike Hrvatske, da će ovogodišnja Kolona sjećanja biti multipraktična, jer ju je ujedno označio i kao odavanje počasti palim junacima, ali i kao početak predizborne kampanje, ali sve je prošlo fenomenalno. Budući ministar obrane, pukovnik Marko Vitez Skejo, koji je večer prije na obali Dunava postrojio Penavinu tjelesnu stražu, u čiji su sastav ušli mlađi punoljetnici iz redova BBB-a i Torcide, potrudio se da osiguranje bude fantastično i da se ne dozvoli bilo kakva glupost, osim onih koje su dozvoljena pripadnicima PTS-a. Tako je i bilo. Zbog pripadnika zloglasne tajne službe režima diktatora Plenkija, posebno se pazilo da se ustaški pozdravi uzvikuju prema komemorativnim pravilima. Tako je svaki tisućiti sudionik mogao arlauknuti ZDS i toga su se momci držali. Vukovarci nisu bili angažirani u arlaukanju. Oni su samo nosili svijeće i pamtili svoje najmilije.

Nedjelja 19. 11. 2023.

Mislili smo da smo sve vidjeli, ali ovo što se danas dogodilo u Vukovaru ostavilo nas je bez teksta. Tijekom rutinskog jutarnjeg treninga premijer u pokušaju Ivan Penava uočio je neku plavušu u majici antihrvatske stranke Možemo! kako baca vijenac u Dunav za sve civile koji su u Vukovaru '91. izgubili život i izdao zapovijed pripadnicima PTS-a da provokatoricu uhite. Međutim, kada su kod restorana Mornar pripadnici PTS-a locirali, okružili i slobode lišili provokatoricu, nešto im je bilo sumnjivo. Naime, nije govorila, a mogla je, jer joj Branimir nije stavio selotejp na usta. Na kraju je rekla da se zove Sandra, ali kada su je pretresli, otkrili su da se uopće ne radi o ženi! "Bog ti jadan, pa to je Pupi", uzviknuo je pukovnik Skejo, kada su sve maske su pale i kada je postalo jasno da je Pupi, prerušen u Sandru, ipak uspio ostvariti svoj zločinački naum i baciti vijenac i za Hrvate i za Srbe. Užas!

VEZANI ČLANCI

Ponedjeljak 20. 11. 2023.

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a Plenki je stao pred novinare i na pitanje s kim će u koaliciju odgovorio zagonetnom porukom da će s koalirati samo s onima koji ne ucjenjuju HDZ. Iz SDP-a i Možemo! poručili su da će od Plenkija zahtijevati da u Vladu više ne dovodi potencijalne korisnike usluga USKOK-a i DORH-a, a Plenki je to nazvao ucjenom. OK, SDP i Možemo! u ništa. Most ne dolazi u obzir jer su Plenkija ucjenjivali prije. Da vidimo tko nam ostaje. Pupi i Zeko u sridu jer ne ucjenjuju, Furio isto ne ucjenjuje. Tko još? Da, Penava. Penava je odgovorio da ne zna zašto mu novinari uopće postavljaju to pitanje jer mu je Mario rekao da će on biti premijer.

Utorak 21. 11. 2023.

Hrvatska je večeras ostala u šoku. Cijelu utakmicu protiv Armenije, koju su naši trebali dobiti da bi se plasirali na EURO i koju su momci rutinski odradili, svi smo se pitali gdje je naš dobri gvardijan reprezentacije, gdje je naš izbornik Zlatko. Naime, prvi put u povijesti nogoloptanja u Hrvata na klupi nije bilo izbornika ni bilo koga iz vodstva reprezentacije. Samo rezervni igrači. Nitko nije znao gdje je Zlatko, dok se s blaženim osmijehom nije pojavio nakon pobjede i s nekom posebnom mirnoćom u glasu na upite mnogih novinara, tiho, mirno i dostojanstveno odgovorio kako je ostao u svlačionici ostao i molio Boga za pobjedu. Bog je htio da Hrvatska pobijedi, rekao je Zlatko, okrenuo se i vratio u samostan HNS-a.

Srijeda 22. 11. 2023.

Poznato je da nema napornijih likova od Slavonaca. Stalno neka frka s njima. Stalno kmeče o cijeni pšenice, pa im otkupna cijena mlijeka ne valja, pa cmizdre zbog iseljavanja i opustošenja, a sada dižu larmu oko pomora svinja zbog afričke kuge. Okupili su nekoliko stotina zadnjih traktora i blokirali cestu. Plenki je odmah dao nalog da se na prosvjednike ne ide silom i mobilizirao spin-doktore da kako znaju i umiju nađu način da ga izvade iz ove frke i javnosti podvale bilo što kako bi se smirila pobuna ovih nekoliko stotina preživjelih Slavonaca, nakon 30-ak godina vlasti HDZ-a.

VEZANI ČLANCI

Četvrtak 23. 11. 2023.

Baš smo svi ostali razočarani i baš nekako neugodno iznenađeni i potreseni nakon vijesti da je uhićen samozatajni, skromni i bogobojazni poduzetnik Zoran Pripuz iz ugledne, radišne poduzetničke obitelji koja je desetljećima svojim svijetlim primjerom dokazivala da se uz puno truda i odricanja poslovni uspjeh može ostvariti i poštenim te, kako da kažemo, krvavim radom. Tvrdi se da je Zoran nešto kućice uz more napravio ne znajući da mu za to treba dozvola, a kako voli ljude, izgradio je i zeru kampa za turiste u blizini, pa se ispostavilo da ni za to nije imao baš sve potrebne papire. Vjerujemo da se radi o nesporazumu i da će se sve uskoro završiti, jer doslovno nitko u Hrvatskoj ne može povjerovati da bi netko od Pripuza i njihovih suradnika ikada mogao napraviti bilo što protuzakonito.

Petak 24. 11. 2023.

Dobro je! Treći je dan seljačke bune, ali stvari se konačno miču s mrtve točke. Dobro, prijeti se širenjem blokada, ali nakon trodnevnog savjetovanja spin-doktora u podrumima Vlade, konačno je Plenkiju šapnuta teza s kojom kreće u kontranapad. Tako se Plenki isprsio i novinarima poručio da neće primiti seljake jer ga oni ucjenjuju, a on kako je više puta ponovio, na ucjene ne pristaje! Za kugu lijeka i cjepiva nema i ćao. Ovo je politički orkestrirana manipulacija, poručio je Plenki. Novinari su upitali i simpatičnog ministra Grlić Radmana, što on, da tako kažemo, misli o svemu. GGR se iznenadio pitanjem, malo zamislio, okrenuo u stranu i s nekim gotovo dijaboličnim osmijehom nekako više za sebe promrsio da je za njega jedina dobra svinja –mrtva svinja....

VIDEO: Andrej Plenković nakon sjednice Vlade obratio se medijima