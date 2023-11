Iako se nagađalo da će svoje dane provoditi u Dubrovniku, Branimir Glavaš odlučio se ipak za Drinovce

Subota 11. 11. 2023. Drama je gotova! Hrvatska je danima bdjela, ljudi nisu spavali, crkvena zvona su zvonila, djeca su se uvukla majkama u skute, a majke u rukama čvrsto stiskale krunice, ali sada je svemu kraj. Nina, naša draga ministrica, koja je nestala nakon što je dušmani gotovo optužiše jer je dečkima s Geodezije isplatila ozbiljnu lovu, a dečki su, suprotno našim običajima, lovu ozbiljno trošili za provod i sanaciju minusa na računu. Nakon što su je novinari danima ganjali da im objasni par stvari, Nina je nestala. A onda se, nakon potrage koja je trajala danima, našoj redakciji javila iz Rijeke i rekla da je pobjegla kod frenda Marina u HNK, gdje radi kao inspicijentica i maserka i da joj je bilo dosta odvratnih novinarskih insinuacija i da će se vratiti ako joj prestanu dosađivati. Plenki joj je poručio da se ništa ne brine i da se vrati.

Nedjelja 12. 11. 2023. Hajduk treba biti prvak Hrvatske, stoji u posebnom izvješću SOA-e, koje je nakon utakmice Rijeke i Dinama procurilo u javnost, jer će se samo tako spriječiti građanski rat juga protiv sjevera. Hrvatska je ostala zapanjena nakon riječke utakmice u kojoj je Dinamo dva puta vodio, a Rijeka dva puta izjednačila. Kada je sudac svirao kraj, a da utakmicu nije produžio dok Dinamo ne da treći gol, svima je bilo jasno da se nešto čudno događa. Kažu da je VAR soba iz Međugorja uzalud deset puta zvala suca tražeći penale za Dinamo, ali sudac tvrdi da su veze bile u kvaru i da nije čuo naputke. Vodstvo Torcide, koje je mlađe od zadnje Hajdukove titule, nakon što je izvješće procurilo u javnost, organiziralo je karusel po gradu. Dobro je, barem smo građanski rat izbjegli.

Ponedjeljak 13. 11. 2023. Nakon što je Plenki Banetu Jaglacu u šok-sobu poslao kurira s obaviješću da je ostao bez skromnog stana u centru Zagreba i posla u MORH-u, cijela je Hrvatska zadrhtala. Tko će nas sada braniti, tko će sada stajati na braniku domovine? Navodno se Plenki dvoumi između vojskovođe Baće, najboljeg polaznika Ratne škole "Ban Josip Jelačić", profesora geografije Zeke, koji se najbolje orijentira po mahovini, a zna i mađarski, iako nije iz Sente. Ozbiljan kandidat je i Pupi, ali on je tražio da mu pomoćnik bude Ćipe. Plenki je to odbio zbog Ćipinih moralno-političkih karakteristika. Uočeno je da previše često vesla u dvojcu na pariće s jednim klempavim mladićem iz Vukovara, koji ima još gore moralno-političke karakteristike.

Utorak 14. 11. 2023. Tko bi rekao da će nesreća koju je, nehajno pretječući kamion, izazvao turistički ekspert, informatički stručnjak, maher za rješavanje stambenih pitanja i akademskih statusa, botaničar, lovac i ministar obrane Bane Jaglac, dovesti do važnog znanstvenog otkrića. Naime, znanstvenici su desetljećima pokušavali doznati koliko u zoru alkohola u krvi ostaje nakon bančenja noć prije, a nakon što je Banetu izmjeren 0,21 promil alkohola u krvi, sada i to znamo.

Srijeda 15. 11. 2023. Iako se nagađalo da će zbog naglašene sklonosti prema Dubrovačkoj ulici u Osijeku svoje umirovljeničke dane provoditi u Dubrovniku, Branimir Glavaš odlučio se za Drinovce, selo svoga tate, selo u kojem nema novinara, nema sudaca, selo u kojem puno toga nema, ali je tamo super jer nema ni dugačke ruke pravde. "Ako ste slučajno nepravomoćno osuđeni ratni zločinac, boljeg mjesta za vas nema", stoji u brošuri drinovačke turističke zajednice pa nije čudo da se Branimir preselio tamo, jer je, pogađate, riječ o nepravomoćno osuđenom ratnom zločincu. Tradicionalno, odlazak Branimira iz Zagreba organiziraju policajci, pripadnici tajnih službi i carinici, pa je tako bio i ovoga puta. Kada je odlazio, pozdravili su ga starim hrvatskim pozdravom, kojim se pozdravljaju nepravomoćno osuđeni ratni zločinci na putu za Drinovce – okretanjem glave u stranu.

Četvrtak 16. 11. 2023. Uh što se Mile Dodik naljuti na Branimira jer je u Drinovce išo autocestom do Zagvozda pa preko Vinjana Donjih u ćaćino rodno selo, a Mile je htio da ide na Okučane pa starom cestom preko Banja Luke, Šuice i Posušja do ćaćinog rodnog sela. "Htio sam ga odvesti na banjalučke ćevape, koji su bolji od onih u Teheranu, pa na obalu Vrbasa da proba naš domaći selotejp", žalio se Mile novinarima. Na Branu se naljutio i Zoka jer je bez pozdrava napustio Zagreb i nije zaboravio tri kilograma ordenja koje mu je Zoka ponovo okačio na prsa junačka. "Sada moram slati Burčula u Drinovce da mu to odnese", žalio se i Zoka novinarima.

Petak 17. 11. 2023. Pupi je baš čudan lik. Obećao je doći u Vukovar, ljudi mu organizirali doček i njega nema. Parti iznenađenja organizirali su mu Ćipe, Mario, Penava, Markuš i pukovnik Skejo, svi obučeni u simpatične komemorativne majice na kojima se ističe nonšalantno, ali ne klempavo U. Svi su obukli iste majice, jedino je U na Skejinoj i Markuševoj malo veće. S njima je Pupija čekalo oko tisuću mladića iz Torcide i Bojsa, svi osjetno mlađi od tragične obljetnice koju su dočekom Pupiju došli uveličati. Skupili su se pred svima u špalir dobrodošlice, ali se Pupi nije pojavio. Razočarani Skejo rekao je da će od SNV-a tražiti nadoknadu putnih troškova.