Sudački par iz Grčke, zaslijepljen mržnjom protiv svega što je pošteno i plavo, sudio je nepostojeći penal za Čehe

Subota

4. 11. 2023.

Zelenski u Moskvi! Vijest je odjeknula poput bombe svjetskim medijima, nitko u prvi mah nije imao pojma o čemu se radi. Je li uhićen, priveden, zarobljen, je li poludio, je li se predao? Kad je čula vijest, Ursula von der Leyen se rasplakala, kažu da tako nije plakala otkad su joj ubili ponija, a Joe Biden samo je skrenuo pogled u stranu i zatražio da mu zovnu mamu. Ipak, većina je očekivala da je Zelenski shvatio da mora zatražiti primirje, a onda je odjeknula nova bomba! Nije čovjek ni poludio, nije se predao i ne traži primirje. Došao je od agresora tražiti još agresije, jer je shvatio da gubi bitku dok Izrael melje Gazu i da nikoga više nije briga za Ukrajince. Nema love, nema Leoparda, nema novih raketa, nema pomoći. “Putine, napravi nešto, propadosmo”, navodno je zavapio ukrajinski lider, na što je Vladimir obećao da će napraviti neki masakr i da će se milijarde ponovno zakotrljati.

Nedjelja

5. 11. 2023.

Među mnogim blagodatima kojima je stranka Možemo! zadužila Zagreb, uređenje prometa u centru svakako je u samom vrhu. Stoga ne čudi da su Zagrepčani i ove nedjelje ponosno stajali pokraj svojih automobila i satima pljeskom i ovacijama, sa suzama u očima, pozdravljali sudionike maratona koji su satima blokirali promet u centru. I tako automobile i njihove vlasnike pomaknuli još malo prema kraju prehrambenog lanca, odmah iza biciklista, romobilista, skejtera, vozača bilo čega na električni pogon, koturaljkaša, malih letećih medvjedića, Harryja Pottera i njegove družine, vještica na metli, pripadnika Hrvatske vojske iz pješaštva. Dakle, svega što se kreće, a nije automobil.

Ponedjeljak

6. 11. 2023.

Neprijatelji Hrvatske, neprijatelji hrvatskog identiteta, neprijatelji našeg načina života, kao što znate, čvrsto su pozicionirani u USKOK-u. Cijeli dan uhićuju. U Zagrebu i Zadru. A zašto? Uhitiše na pravdi Boga zadarsku rektoricu zbog neke smiješne cifre koju navodno nije naplatila Antiši Stanišiću, neimaru zadarskog studentskog doma, the best frendu kninske kraljice narodne heroine Jope, the best frendice AP-a. Bando iz USKOK-a, sto puta smo vam pokušali utuviti u glavu da su nepotizam i korupcija originalna nematerijalna baština našeg naroda koju kao takvu treba zaštititi u UNESCO-u, a ne ljude uhićivati samo zato što su zericu jamili. Borba protiv korupcije antihrvatska je djelatnost, koliko vam puta to moramo ponoviti!

VEZANI ČLANCI

Utorak

7. 11. 2023.

Užasna i nepotrebna frka u Rijeci! Neka budala prijavila trovanje Coca-Colinom uzdanicom na području pljačke naplatom vodenih resursa, koja se posljednjih godina udomaćila u obliku prodaje vode u plastičnim bocama. Taman kada su policija i nadležne službe, skupa s ministarstvom, sve krenule mesti pod tepih da se korporacija ne naljuti, kreteni po društvenim mrežama napravili frku i gle sada gnjavaže... Novinari potežu za rukav policiju, koja o svemu šuti danima, glasnogovornici institucija rade prekovremeno, PR službu u The Korporaciji užarile brzoglasne linije objašnjavajući ljudima da je bolje da vjeruju njima nego svojim očima. Totalni kaos, ali polako, sve će na kraju biti dobro. Osim za ljude koji su otrovani.

Srijeda

8. 11. 2023.

Nakon današnje svađe Domovinskog pokreta s Plenkijem u Saboru u vezi opasnosti s migrantskim hordama koje prolaze kroz Hrvatsku, rade na građevinama i dostavljaju hranu, a prema DP-u predstavljaju terorističku prijetnju nulte kategorije, UN-u je prekipjelo i poslao je svoje eksperte u Hrvatsku. Zadatak im je utvrditi kako je moguće da neki narod tisuću godina sanja svoju državu, a kada je dobije nakon četiri godine krvavog rata, isprazni sva područja osim uskog pojasa uz obalu i Zagreba i odseli se većinom u Njemačku, a oni koji su ostali s mržnjom gledaju na tamnopute pridošlice koji obavljaju poslove koje nitko neće.

Četvrtak

9. 11. 2023.

Dobro je, našli smo rješenje! Korporacija nije kriva, glupa čistačica Marica ubacila lužinu u bocu i otrovala dečka. Za sve ostale slučajeve pravit ćemo se da ne postoje, a ako nas baš, baš budete davili, reći ćemo da je prehlada u pitanju. A sada otiđite u korporaciju i tražite da vam oprosti što vam je prodala samo malčice otrovanu vodu. U cijelu priču ne uklapa se jedino trovanje u jednoj garaži u Osijeku, gdje je izvjesni Branimir izvjesnom Vladimiru u grlo usuo pola litre vode, nakon čega je izvjesni Vladimir završio na hitnoj. Zbunjuje činjenica da u toj vodi nije pronađeno ništa štetno. Izgleda da i potpuno ispravna voda može naškoditi organizmu koji takvu tekućinu nikada nije konzumirao. Istraga je u tijeku.

VEZANI ČLANCI

Petak

10. 11. 2023.

Ne stišava se bura oko nezapamćene krađe na utakmici simbola ferpleja našeg Dinama protiv češke Victorije. Bizantinski sudački par iz Grčke, vjerojatno zaslijepljen mržnjom protiv svega što je pošteno i plavo, sudio je nepostojeći penal za Čehe, nije sudio postojeći penal na Baturini, a onda je Ristovskom poništio gol iz čiste obijesti. Hrvatska sudačka organizacija, koja njeguje posebno profesionalne odnose s Dinamom, objavila je priopćenje u kojem je zatražila od Uefe da pripazi koga delegira na Dinamove utakmice i da preporučuje da se ubuduće, kako ne bi bilo nikakvih repova, na Dinamove utakmice delegira poznati nogometni zaljubljenik i ugledni sudac Željko Širić, a ako bude dodatnih prijepora, tu je i VAR soba u Međugorju. Odgovor Uefe još čekamo.