Divjak: 'Očekujem da učenici sutra budu u razredu'; Mihalinec: 'Za tu odluku ne trebamo referendum'

Štrajk, a time i pregovori Vlade i sindikata obrazovnog sektora, ako to uopće i jesu bili pregovori, nastavljaju se i danas kada se očekuje formalni kraj. Vlada će, čini se, udovoljiti zahtjevima sindikata, samo je pitanje hoće li koeficijente podizati u dva ili više navrata.

Ako dobiju što traže, sindikati neće ići na referendum. Današnji pregovori počet će u 14.30 sati.

– Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola danas će imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja o tome će raspravljati na Vijeću. Neće se odlučivati više na referendumu svih članova jer je referendum sve rekao. Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno ići, jer bi to produljilo štrajk – rekao je za N1 čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

– To nije bio uvjet Vlade, već je to logika situacije. Mi znamo što nam je raditi jer nam je to referendum rekao – dodao je.

Nakon Ribićeve izjave, oglasio se sindikat Preporod.

– Sindikat Preporod jedan je od prvih sindikata u sustavu javnih službi koji je uveo standard propitivanja svog članstva po svim važnim pitanjima za njegov boljitak. Mi u Preporodu smatramo da je jadna svaka ona organizacija koju može ugroziti izjašnjavanje njenih članova o pitanju koje se na te članove izravno odnosi, stoga ćemo na tom standardu ustrajati i dalje.

Posljedica je to naše dosljednosti i opredjeljenja da nam je, kada su u pitanju najvažnija pitanja koja se odnose na naše članove, njihova volja ispred volje tijela ili predsjednika sindikata. Izjašnjavanjem naših kolegica i kolega mi u Sindikatu Preporod, najvećem sindikatu na području naše županije, pokazujemo svoju dosljednost i demokratičnost, a u daljnjem nastavku pregovora i sudjelovanjem u štrajku borbenost i ustrajnost u nastojanju da izborimo plaće primjerene složenosti i važnosti posla koji obavljamo – rekao je Antun Vidak, međužupanijski povjerenik Sindikata Preporod za Dubrovački vjesnik.

- Učitelji su se očito izborili za povećanje koeficijenata, a ja očekujem da učenici budu sutra u razredu - rekla je ministrica Blaženka Divjak prije sastanka.

"Ja se nadam brzom rješenju", izjavio je Kusić novinarima ispred Banskih dvora.

Rekao je i kako se nada da će sutra početi nastava u školama, iako ne zna je li to tehnički moguće.

Kusić je odbio komentirati poziciju ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, rekavši da to ovisi o premijeru.

Na pregovore su stigli i predstavnici sindikata. Branimir Mihalinec je rekao kako su tijela donijela odluku.

- Naša tijela donjela su odluku, o tome ćemo izvijestiti premijera, a za ovakvu ponudu ne trebamo imati izjašnjavanje - rekao je Mihalinec.

Škrti komentari nakon jučerašnjeg sastanka

Nakon još jednog višesatnog jučerašnjeg pregovora sindikati i predstavnici Vlade izašli su bez ikakvih komentiranja razgovora, bez otkrivanja eventualnih novih ponuda, bez izjava. Tek su kratko kazali da ni danas u hrvatskim školama nema nastave. Time Hrvatska ulazi u 36. dan štrajka i 16. dan izgubljene nastave za sve učenike. Što se događalo iza zatvorenih vrata sastanka u kojem su sindikati najprije prva tri sata u drugoj odvojenoj prostoriji čekali da ih članovi Vlade prime, a da im se, kako su sami kazali, nitko nije obratio, a onda tri sata iznova razgovarali, nitko po okončanju pregovora nije želio otkriti.

– Zaključili smo da trebamo još malo vremena, sutra očekujemo završetak pregovora. Ne pitajte nas ništa više i ne nazivajte nas jer dogovor je da nitko to neće komentirati – kazao je jučer nakon sastanka Branimir Mihalinec. Na opasku novinara da ipak nakon tolikih sati i dana pregovora javnosti moraju nešto kazati, Mihalinec je tek poručio da se štrajk nastavlja danas do završetka pregovora.

Sindikalni predstavnici jučer su uoči početka sastanka pred Vladu stigli s istim zahtjevom kao i svih prethodnih dana, iznova nemajući nikakav legitimitet ni za kakav drugi potencijalni dogovor ili kompromis koji bi učiteljima i profesorima omogućio veću plaću. Jasni su bili – jedino o čemu su željeli razgovarati na nedjeljnom sastanku jest 6,11 posto.

– Koeficijent je ključna riječ. To je jedina riječ u ovom momentu koja može zaustaviti štrajk u školama – kazala je za svog popodnevnog dolaska pred Vladu Sanja Šprem, predsjednica Sindikata učitelja dajući do znanja da oni nisu spremni napraviti nikakav ustupak, a još manje bilo kakav kompromis. Štoviše, i tijekom jučerašnjeg dana na Facebook stranicama njihova sindikata članovi su im pisali – pristaju samo na 6,11 posto.

– Došli smo na sastanak. Vjerujemo da Vlada ima ponudu za koju smatra da je dovoljno dobra da se učenici i učitelji sutra vrate u klupe – kazao je jučer popodne Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. I dok Šprem i Mihalinec kažu, ako se udovolji zahtjevu za koeficijente, da nastava počinje već sutradan, buni jučerašnja izjava Željka Stipića, šefa sindikata Preporod koji je pak kazao da će i ponudu za koeficijent, jedinu za koju imaju pregovarački legitimitet i jedinu koju zastupaju od samog početka, dati na izglasavanje članstvu. Čemu to – nije objasnio.

Premijer će popustiti?

– Nadam se da nas nisu zvali zbog nečega što se već prije nudilo jer je nedjelja popodne pa mislim da je ipak drukčija ponuda – kazao je Stipić uoči početka jučerašnjih pregovora. Upravo činjenicu “da je nedjelja, a oni su se sastanku odazvali” nisu propustili istaknuti, a tom malom detalju pribjegla je i ministrica Divjak koja je također sudjelovala jučerašnjem razgovoru.

– S obzirom na to da je nedjelja i da je stvarno ovaj sastanak sazvan zato da imamo mogućnost, rekla bih, prije svega naći brza i hrabra rješenja da što prije učenici krenu u školu, u tom smjeru svi trebamo raditi. Kada smo prošli put razgovarali, bilo je razgovora i o koeficijentima, a ja stvarno apeliram na sve da danas bude taj dan da se konačno dogovorimo. Vidjeli ste da su ovi zaostaci u školama takvi da iziskuju brza i hrabra rješenja – kazala je ministrica Divjak uoči sastanka. Iako do jučerašnjeg sastanka Vlada nije bila sklona promijeniti koeficijente, a u kasni sat, kad baš nitko nije želio komentirati jučerašnju situaciju, jedan detalj daje naslutiti da u utorak roditelji i učenici mogu očekivati nastavu. Taj detalj jest upravo najava Mihalinca da sutra završavaju pregovori. Sve je izglednije da će danas premijer Plenković popustiti i učiteljima i profesorima dati traženo – 6,11 posto koeficijenata.

U takvom scenariju, koji nije potvrđen, i medicinske sestre, policajci, vatrogasci i liječnici imaju puno pravo tražiti svoje povišice – točnije svoje dostojanstvo. Zbog današnjeg novog razgovora, a u prilog navedenoj tezi da su postavljeni temelji za udovoljavanje zahtjevima sindikata, premijer Plenković za danas je otkazao sudjelovanje na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama u Madridu.

VIDEO Prosvjed učitelja i zaposlenih u srednjim i osnovnim školama