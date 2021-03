Predsjednik Ustavnog suda: Na mene nitko nema utjecaj pa ni nikakvi kumovi

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović obrazložio je odluku Ustavnog suda oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, odnosno ne prihvaćanje ocjene ustavnosti Zakona o sudovima.

– Zaključili smo da taj javni poziv i cijeli postupak ne ugrožava ustavnu ovlast predsjednika Republike Hrvatske. Bez prijedloga predsjednika RH sabor ne može izglasati predsjednika Vrhovnog suda. Smatramo da taj zakon nije protivan Ustavu. Pogotovo u ustavnoj odredbi o diobi vlasti koja ukazuje da vlasti moraju međusobno surađivati. To posebno ukazujem. Nismo prihvatili prijedlog troje naših sudaca da se uputi zahtjev sudu EU o tumačenju prava EU. Pozvali smo se na praksu Europskog suda – kazao je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda.

– Ured predsjednika mora pribaviti mišljenje za sve kandidate koji su se javili na javni poziv. Uz ta mišljenja treba odabrati kandidata kojeg smatra najboljim. Može izabrati bilo kojeg kandidata, ali mora biti onaj koji se prijavio na javni natječaj. Mi smo ocjenjivali zakon, mi smo rekli da Ustav traži suradnju vlasti i da bi taj postupak trebalo okončati najkasnije do isteka mandata sadašnjem predsjedniku. Blokada koja bi mogla nastati ne bi bila primjerena jednoj demokratskoj zemlji – kazao je Šeparović.

Kazao je kako nije neobično da odluka nije donesena jednoglasno.

– Rekli smo da zakon treba tumačiti smisleno, to što nema rokova u zakona, to ne znaci da ne treba provesti postupak smisleno.

Mislim da je bogatstvo Ustavnog suda da odluke se ne donose zajedno. Svatko može vidjeti koji su bili argumenti većine, a koji manjine. Vrlo često se to događa. Četvero sudaca bilo je protiv, a devetero za, a mišljenja se mijenjaju, iako javnost misli da to nije tako – rekao je i dodao:

– Ne želim komentirati izjave naših političara. Ako su natječaji ili pozivi namješteni, to nije razlog da se oni ukinu. Nego da se uvede demokratska kontrola. Teoretski se može dogoditi da Ustavni sud može ukinuti odluke Sabora, ukoliko je to protuustavno. Mislim da bi DSV trebao biti obaviješten da nijedan od kandidata koji su se javili na javni poziv neće biti predložen. Taj natječaj se može ponavljati bezbroj puta, ponavljanje je neograničeno, a rekao sam da predsjednik može odbiti sve kandidate – rekao je i komentirao je i optužbe predsjednika Milanovića da je povezan s Vladimirom Šeksom.

– To je sve dio političkog folklora, mogu to razumjeti. Ne komentiram izjave političara pa tako ni predsjednika. No mogu reći da na mene osobno nitko nema utjecaj pa ni nikakvi kumovi. Mislim da ni na druge ustavne suce nema utjecaja. Nema suca koji nema nekog prijatelja među političarima, ali nisu na daljinski upravljač ni vlasti ni oporbe – rekao je.

Komentirao je i istupe Zdravka Mamića.

– Kao odgovoran državni dužnosnik, mogu reći da optužbe dolaze od pravomoćnog optuženika. Unatoč tome, ako je to istina, to je strašno. To se mora ispitati i osuditi na najrigorozniji način. Svaki sudac mora voditi računa o svom ugledu i s kim se druži – kazao je.