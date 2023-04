Predsjednik HUP-a: Demografija je problem broj jedan, moramo raditi na privlačenju talenata

Kako spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske i zadržati visokoobrazovane ICT stručnjake te kako reformirati školstvo da djeca nauče kritički razmišljati neke su od tema kojih se u ovotjednoj emisiji HRT-a Nedjeljom u 2 dotaknuo Hrvoje Josip Balen, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i suvlasnik visokog učilišta Algebra.

Balen je rekao da nema političkih ambicija te da čestita onome tko se odvaži na tu karijeru, naročito u Hrvatskoj koja "ima puno problema". Uvjeren je u važnost privatnog sektora, no kaže da nam nedostaje radnih mjesta. "Mi imamo određenu količinu radnih mjesta koja je sada narasla, po broju zaposlenih smo jako visoko. Kvalitetna radna mjesta u privatnom sektoru nam nedostaju, to je činjenica i mi moramo to dizati samo zbog toga da bi se mogli brinuti o socijalnoj dimenziji društva" smatra.

"Duboko vjerujem u prava i obaveze, a u našem slučaju vrlo često se traže prava, a vrlo rijetko obaveze i to u svim segmentima društva. Društvo se teško mijenja" konstatirao je, ističući važnost prava za funkcioniranje društva.

Iseljavanje ljudi iz Hrvatske Balen smatra ogromnim problemom. Prema njemu, važno je privlačiti visokokvalificirane ljude i strane studente ne samo na razmjenu već na cijeli ili nekoliko godina studija, a kako bi se taj proces ubrzao, potrebno je osigurati više studija na engleskom jeziku.

"Vjerujem da je demografija problem broj jedan. Kada vi nemate dovoljno ljudi i to visokoobrazovanih, onih koji su u naponu snage onda društvo ulazi u velike probleme. Mi smo u zadnjih deset godina izgubili oko 55 tisuća djece, osnovnoškolaca i srednjoškolaca koji bi kasnije trebali otići i na fakultete, a dobar dio njih i na tržište rada. To je jedna stvar koju nama prirodni prirast neće moći riješiti, posljednjih godina je nikad niži prirodni prirast u Hrvatskoj. Moramo raditi na privlačenju talenata u ovu zemlju", ustanovio je, izražavajući podršku programu premijera Andreja Plenkovića koji je najavio kako se ove godine misli baviti demografijom, digitalnom transformacijom i zelenom tranzicijom.

Kao vrlo važno Balen je naveo i rasterećenje rada. "Mi ukazujemo da je vrijeme za novi krug reformi. Mi smo jedno od ugroženijih tržišta s kojeg ljudi izlaze. Hrvatska je 2021. godine izgubila 1700 IT profesionalaca. Ljudi i dalje odlaze prema zapadu" napomenuo je. Objasnio je i kako bi se u praksi provela nastojanja HUP-a da se primanja hrvatskih kućanstava povećaju za 150 do 200 eura mjesečno.

"Idemo vidjeti možemo li se povećati neoporeziva osnovica plaće s obzirom na to da se minimalna plaća povećala. Treba skinuti 15 posto nižu stopu poreza na dohodak i povećati prag ulaska na gornju stopu poreza na dohodak. Tako u kombinaciji s nekim korekcijama na strani doprinosa mogli bismo dobiti da na prosječnu plaću pojedincu ostane oko 650 kuna" tvrdi, dotaknuvši se i pitanja porezne reforme.

"Je li u redu da netko tko iznajmljuje apartman na moru plati 300 kuna paušalnog poreza dok netko tko iznajmljuje taj stan negdje drugdje plati 10 posto" zapitao se.

