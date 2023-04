Pred nama je produženi vikend i Praznik rada: Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme čeka

Na Jadranu će danas biti većinom sunčano. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a osobito poslijepodne na zapadu uz više oblaka mjestimice moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna tempratura zraka uglavnom između 17 i 22 °C. U subotu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti su mjestimice poslijepodne i navečer mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a uz obalu do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 23 °C.

"Ako za produljeni vikend planirate aktivnosti na otvorenom - imajte na umu da će biti nestabilno, ali danju ugodno toplo uz dulja suha i sunčana razdoblja, osobito na Jadranu do nedjelje. Na kopnu će lokalni pljuskovi biti najčešći u subotu. Tijekom Praznika rada na Jadranu će zapuhati jugo, s kojim stiže i jače naoblačenje, već popodne s lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom najprije na sjevernom Jadranu, zatim i drugdje. Promjenjive naoblake i mjestimične kiše bit će do sredine idućeg tjedna.", sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za HRT pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

"Za vikend na Jadranu povremeno više oblaka, no i dalje mnogo suhih, pa i sunčanih sati - poneki pljusak najvjerojatniji je popodne u Istri. Praznik rada nestabilniji, zapuhat će jugo, a u drugom dijelu dana uz jače naoblačenje može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Produljeni vikend bit će nastabilan i na kopnu - no danju ugodno toplo uz podosta suhog vremena pa će boravak na otvorenom svakako biti moguć, ali ponegdje prekinut lokalnim pljuskovima u poslijepodnevnim satima.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Video: Ostaci neidentificiranog vojnog objekta pronađeni u poljskoj šumi