Pred mlađim bratom vrijeđao roditelje invalide te skrivao odbjeglu djevojku

Zbog nasilja u obitelji te povrede djetetovih prava osumnjičen je 28-godišnjak, koji je ispitan na ODO Rijeka. Sumnjiči ga se da je od početaka 2017. do 15. srpnja 2020. učestalo vrijeđao i ponižavao svoje roditelje, koji su invalidi.

- Dajte mi novce! - vikao je, prijeteći im.

Kada mu oni novac nisu htjeli dati fizički je napao oca, a sve se to odvijalo pred očima njegovog 17-godišnjeg brata. Nadalje, sumnjiči ga se i da je od 21. ožujka 2020. do 15. srpnja 2020. u Rijeci u stan na stanovanje primio 18-godišnjakinju za koju je znao da je pobjegla iz jednog od Doma za nezbrinutu djecu. Uz to ga se sumnjiči da je s njom bježao ili ju je skrivao, kada su mu na vrata stana dolazili policajci. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.