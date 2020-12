Čak šest osoba optuženo je za teško ubojstvo Marija Boljata (36) i pokušaj ubojstva Joze Čabraje (29)

Revolveraški obračun koji se u lipnju dogodio u Kaštelima rezultirao je pomalo neuobičajenom optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Splitu kojom je čak šest osoba optuženo za teško ubojstvo Marija Boljata (36) te pokušaj ubojstva Joze Čabraje (29).

Nakon samog događaja za ubojstvo Boljata bio je osumnjičen samo Jakov Šimić (33), dok se ostale, a radi se o braći Mati (35) i Josipu (39) Šukeru, njihovom rođaku Ivanu Radoviću (29), Toniju Vitaljiću (40 ) i Tomislavu Šoljiću (35), sumnjičilo za sudjelovanje u tučnjavi sa smrtnom posljedicom. No na koncu su svi optuženi za teško ubojstvo Boljata i pokušaj ubojstva Čabraje. Vitaljić i Šoljić su u bijegu, a ostali u istražnom zatvoru.

Prema optužnici, sve je počelo 14. lipnja u 22.50 u Kaštel Kambelovcu kada je Boljat istukao Šimića. Ovaj se nakon toga, ponižen poželio osvetiti, pa je u pomoć pozvao braću Šuker, Radovića, Vitaljića i Šoljića. Njih su šestorica zatim po kafićima u Kaštel Lukšiću tražila Boljata. Dok su ga tražili, prema optužnici, Šimić ga je više puta zvao na mobitel te ga tražio da se nađu pred veslačkom klubom. Šimić je na koncu pristao, a na mjesto "sastanka" s njim je došao i Čabraja. Tamo su ih dočekali Šimić i ekipa koja se s Boljatom i Čabrajom prvo posvađala, a zatim je počelo naguravanje te na koncu i pucnjava.

Šimić se tereti da je izvukao pištolj te više puta zapucao prema Boljatu i Čabraji. Boljata je pogodio u lijevu potkoljenicu te je on pao na pod. U tom su trenutku svi optuženici osim Šoljića, Boljata počeli udarati, kako se navodi u optužnici, tupotvrdim predmetom po glavi i tijelu. Boljata, koji je ležao na tlu udarali su više puta te su sprječavali Čabraju da mu pomogne. Uslijed tih udaraca, Boljat je zadobio teške i po život opasne ozljede, odnosno krvne podljeve i oguljotine kože, udova, leđa i lijeve stražnjice, razderno-gnječne rane glave, a slomljena u je lubanja te nagnječen mozak. U međuvremenu, Čabraja ispaljuje hice upozorenja, pa optuženici prestaju udarati Boljata, a Čabraja pokušava pobjeći trčeći prema moru.

No Šoljić puca prema njemu, ispaljujući više hitaca te ga pogađa u leđa, prsa, kralježnicu i nogu. Čabraja je bio teško ozlijeđen jer je zadobio prostrjelnu ranu lijeve natkoljenice, tri ustrjelne ozljede prsnog koša i strijelnu ranu u području leđa, zbog čega je pao na pod. Dok je bio na podu, svi su optuženici došli do njega te su i njega kao i Boljata počeli udarati tupotvrdim predmetom po glavi i tijelu zbog čega je zadobio krvne podljeve kože kapaka oba oka, razderno-gnječnu ranu desnog obraza i donje usnice,a izbijen mu je i jedan zub. Za to vrijeme, dok je Boljat bespomoćno ležao licem okrenut prema tlu, prišao mu je Šoljić koji mu je u leđa ispalio dva hica iz vatrenog oružja.

Hici su prošli kroz Boljatovo srce i pluća, a u optužnici se navodi da je preminuo zbog moždanih ozljeda glave i strijelnih rana leđa. Boljat se bavio boksom te je sudjelovao i MMA borbama, a na njega je bilo pucano 2011. kada je bio teško ranjen no tada je preživio. Što se tiče Čabraje, on je stari znanac policije kojeg su njegovi suparnici čak tri puta pokušali ubiti. On sam optužen je za ubojstvo Marina Matijaša, zbog čega je bio osuđen an 13 godina zatvora no tu je presudu ukinuo Vrhovni sud, pa mu se trenutačno i zbog toga ponovo sudi. Polovinom prosinca ukinut mu ej istražni zatvor u kojem je bio zbog općeopasne radnje.