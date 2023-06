'Došlo je do katastrofalne implozije plovila, pronašli smo dijelove 500 m od Titanica'

Američka obalna straža pronašla je više krhotina u Atlantskom oceanu na području gdje se proteklih dana tragalo za nestalom turističkom podmornicom Titan. U Bostonu je održana konferencija za medije na kojoj se potvrdilo da je doista riječ o nestaloj podmornici na kojoj je smrtno stradalo svih pet putnika.

Britanski stručnjak David Mearns ranije je za Sky News izjavio da je dobio WhatsApp poruku u kojoj se tvrdi da je američka obalna straža pronašla okvir i poklopac nestale podmornice Titan. - Upravo su mi rekli da su među krhotinama pronađeni okvir za pristajanje i stražnji poklopac podmornice. Ovo je neobična podmornica, nekonvencionalna. Taj poklopac pozadi ima šiljasti kraj, a okvir za pristajanje je ono na čemu je cijela podmornica položena i na što pristaje kada dotakne dno. To potvrđuje da su među ostacima pronađeni dijelovi podmornice Titan - izjavio je Mearns.

Također, znakovite je da je samo 10 minuta prije početka te konferencije za medije tvrtka OceanGate objavila da sada vjeruje da su smrtno stradali svih pet putnika s podmornice.

"Na žalost vjerujemo da su svi putnici izgubljeni. Naša srca su s ovih pet duša i svakim članom njihove obitelji u ovo tragično vrijeme", objavili su iz OceanGatea, tvrtke koja je operirala podmornicom Titan.

OceanGate: "We now believe that our CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood and his son Suleman Dawood, Hamish Harding, and Paul-Henri Nargeolet, have sadly been lost."