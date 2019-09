Požar zahvatio pogon Dundo prometa, ozlijeđenih nema

Požar je u nedjelju navečer zahvatio manji dio proizvodnog pogona poduzeća Dundo promet u Radoboju, a ozlijeđenih nema, doznaje se iz krapinsko-zagorske policije.

Dojavu o požaru u proizvodnom pogonu policija je zaprimila u 19,20 sati. U tijeku je sanacija požarišta, a iz policije su potvrdili da sam pogon nije u funkciji vikendom te da od petka nikoga u njemu nije bilo.



Prve informacije govore kako je u jednom manjem djelu proizvodnog pogona došlo do požara nekog otpadnog materijala, no detalji će se znati nakon očevida. Očevid će biti napraviti u jutarnjim satima jer im, kažu u policiji, to sada tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju.