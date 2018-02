Požar u šibenskom kafiću: Bura je nosila vatru, mislili smo da će sve izgorjeti

U poznatom šibenskom kafiću Skipper noćas je izbio požar, a vatra je buknula ispred lokala pa je izgorjela fasada zgrade u kojoj se kafić nalazi, no oštećeni su i prozori obližnjih stanova.

Do požara je došlo noćas oko 3 sata, a vatra je ugašena u 4.34 sati te ju je gasilo deset vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, piše Šibenik.in.

Buknuo je inventar ispred kafića, odnosno stolovi i stolice pa stanari sumnjaju da je požar podmetnut.

– Noćas je to oko 3 planulo, jako smo se prepali kad smo osjetili dim. Možete misliti kako je pogledati kroz prozor i vidjeti ogromnu vatru, još je i bura puhala, to je nosilo ko vrag. Stvarno smo mislili da će sve izgorjeti. Čekali smo vani dok su vatrogasci gasili, to je trajalo više od sat vremena, jako smo se prepali, hvala bogu što nitko nije stradao i što nije izgorjela cijela zgrada – ispričao je jedan stanar.