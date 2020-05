Povratak Italije u život: Zemlja koju je virus prvu poharao vraća se u normalu

Na ulicama talijanskih gradova je gotovo isto kao prije dolaska koronavirusa samo sada ljudi šeću sa zaštitnim maskama. To je onaj prvi površni dojam, ali u dva se mjeseca sve izmijenilo i to toliko duboko da se postavlja i pitanje hoće li se ikada više vratiti na “predkoronakrizno” vrijeme. Velika je razlika, odnosno još je više povećana, i između regija, gradova…

U Milanu, primjerice, sve je poskupjelo, pa čak i kava u kafiću se rijetko gdje može dobiti ispod 1,20 eura (prije koronavirusa je kava koštala 0,90 eura) s cijenom u centru i do dva eura, a u Rimu je ostala cijena od 0,80 do 1,10 eura. U Milanu je kilogram trešanja ovih dana bio od 20 do 40 eura, a u Rimu od 5 do 10 eura. Udruga za zaštitu potrošača Codacons je izračunala da će zbog malih poskupljenja svakodnevnih užitaka kao što je popiti kavu u kafiću obitelj plaćati godišnje više 536 eura nego prije epidemije.

Grad Rim odlučio je da kafići i restorani mogu proširiti svoj prostor sa stolovima za 35 posto na ulicama i trgovima i za cijelu 2020. godinu neće trebati plaćati ništa za korištenje gradskog prostora. Još se ne zna hoće li stanovnici Lombardije, dakle i Milana, moći izlaziti iz regije ni poslije 3. lipnja kada će Italija otvoriti unutarnje regionalne granice, ali i vanjske državne, zbog širenja zaraze koronavirusa.

