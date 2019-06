Povoljan Ryanair će do kraja listopada četiri puta tjedno povezivati Dublin i Dubrovnik

Zrakoplov Boeing 737-800 irskoga niskobudžetnog avioprijevoznika Ryanaira sa 186 putnika sletio je u nedjelju popodne u Zračnu luku Dubrovnik i na novoj redovitoj liniji će od lipnja do kraja listopada četiri puta tjedno povezivati Dublin i Dubrovnik.

Direktor Zračne luke Dubrovnik (ZLD) Frano Luetić istaknuo je tom prilikom kako je dolazak Ryanaira vrlo bitan, bez obzira što već postoji svakodnevna zračna linija Dubrovnik-Dublin avioprijevoznika Aerlingusa.

„Ryanair je najveća aviokompanija u Europi. Zasad su povezali Dubrovnik i Dublin, a ubuduće očekujem i druga odredišta. Cijene karata su vrlo povoljne, što će omogućiti našim građanima dosta jeftin put do Irske“, rekao je Luetić. Najavio je kako će u subotu, 8. lipnja u Zračnu luku Dubrovnik sletjeti prvi zrakoplov najveće aviokompanije na svijetu American Airlinesa.

„Prvi put nakon 28 godina imat ćemo izravnu liniju SAD-Hrvatska. Dubrovnik je prvi u Hrvatskoj koji će je imati triput tjedno prema Philadelphiji. Imamo jako velik interes putnika pa će u rujnu to biti i četiri puta tjedno“, ustvrdio je Luetić. S obzirom na to da je 2018. godina bila rekordna za ZLD, Luetić je rekao kako je plan 2019. godinu bio rast prometa od 5 posto, ali je u prvih pet mjeseci ostvaren porast od 20 posto.

„To je daleko iznad očekivanja, a trend će u ljetnim mjesecima biti manji. Bit ćemo zadovoljni s ukupnim blagim povećanjem“, rekao je Luetić. Dodao je kako su rastu prometa doprinijela i velika infrastrukturna ulaganja, koja se u ZLD odvijaju proteklih godina.

„Otvorili smo novi terminal, dobili stazu u punoj dužini i veći broj pozicija za zrakoplove pa je to sigurno došlo do ušiju naših korisnika usluga. Ova zračna luka je vrata šire regije. Na račun velikih ulaganja ostvarit ćemo veći promet operacija zrakoplova i veći promet putnika“, istaknuo je Luetić.

Direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić istaknula je značaj dolaska Ryanaira u Dubrovnik te dodala kako se nada da će ta aviokompanija u budućnosti s Dubrovnikom povezati i druga odredišta te produžiti svoje letenje.

„Ovo je prva i probna sezona. Želim da im bude uspješna. Uskoro nas čeka još nekoliko novih linija, posebno ona iz Philadelphije“, rekla je Vlašić. Sudeći po predsezoni, istaknula je, Dubrovnik će imati još jednu uspješnu turističku godinu.

„Ovih dana ostvarit ćemo prvi milijun noćenja, što je jako dobar rezultat. Od početka godine smo ostvarili čak 30 posto više dolazaka i 11 posto više noćenja, i to s vrlo stabilnih tržišta, od Velike Britanije i SAD-a do Njemačke i Francuske. Predsezonu je posebno obilježio njemački charter program seniora, ali i gosti iz Skandinavije i zemalja Beneluksa. Sudeći po rezervacijama u dvije dubrovačke najveće hotelske kuće, stanje za sezonu je dobro, čak i s blagim pozitivnim pomacima pa očekujem takav trend do kraja godine“, navela je Vlašić.

Zračna linija Ryanaira Dublin-Dubrovnik-Dublin prometovat će sve do 25. listopada, čime se Dublin uvrstio na popis europskih metroplova povezanih zračnom linijom s Dubrovnikom.

Zračna luka Dubrovnik tijekom sezone bit će direktnim letovima povezana s čak 70 odredišta.