Potvrđena optužnica protiv bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Čakovca i saborskog zastupnika

Optužnica protiv Stjepana Kovača, bivšeg SDP-ovog gradonačelnika Čakovca i saborskog zastupnika, postala je pravomoćna. Odlučilo je tako optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda. Osim Kovača optužen je i Mario Sever. USKOK u optužnici tvrdi da je Kovač uz pomoć Severa, inače policajca, inscenirao slanje prijetećih poruka. Tvrdio je da mu te poruke šalju politički protivnici, zbog čega se čak rasplakao pred novinarima.

Tvrdnjama da mu se prijeti, navodi USKOK u optužnici, Kovač je želio prikupiti političke bodove, no umjesto toga "zaradio" je optužnicu. Kovač više nije više član SDP-a, jer je prešao u HSS. Istraga u jednoj od luđih priča hrvatske politike i pravosuđa pokrenuta je u rujnu 2021. godine, a optužnica je podignuta u ožujku lani. Kovača se tereti za trgovanje utjecajem te da je lažirao SMS-ove u kojima mu se prijeti smrću. O tome da prima prijetnje pričao je tijekom zadnje kampanje za lokalne izbore, a zbog svega je imao i zaštitu policije!? Ta je priča, počela u travnju 2021. i trajala je do lipnja 2021.

U to vrijeme Kovač je bio gradonačelnik Čakovca te je PU međimurskoj kazneno prijavio nepoznatu osobu zbog klevete. Kovaču je zasmetalo što je netko na internetskoj stranici pod nazivom "stjepankotac.icu" objavio sadržaj koji je Kovač smatrao uvredljivom. Isto tako Kovač je smatrao da mu ti navodi mogu umanjiti izglede na lokalnim izborima jer se u to vrijeme natjecao za gradonačelnika Čakovca. Kovač je kaznenu prijavu podnio policajcu Mariju Severu, koji mu je objasnio da se kleveta ne goni po privatnoj tužbi, te da stoga nema zakonske osnove za policijsko postupanje.

No to se Kovaču nije svidjelo, pa je kako tvrdi USKOK iskoristio svoj autoritet gradonačelnika Čakovca, te je Severa zatražio da poduzme sve kako bi otkrio identitet osobe koja je izradila njemu spornu internet stranicu te da mu dostavi te podatke. Kako bi realiziralo to što se od njega traži, Sever je, kako se tereti, angažirao Damira Ledenčana, a sve što su dalje radili, radili su u dogovoru s Kovačem. A to što su radili bilo je iniciranje lažne prijetnje Kovaču, jer je prijetnja djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Stoga mu je, kako se terete, Ledenčan Kovaču poslao prijeteće SMS poruke. Iz tih je poruka proizlazilo i da je Ledenčan autor Kovaču sporne internet stranice, pa je tako lažno stvorena osnova za službeno postupanje policije.

Osim toga Kovač je na temelju lažne prijave za prijetnju stavljen i pod policijsku zaštitu te mu je dodijeljena policijska pratnja. No ta suludu priča tu nije stala, jer se Kovača tereti da je, nakon što je od Severa doznao da je na temelju njegove lažne prijave o prijetnji inicirana istraga koje je dovela do mogućeg autora internet stranice, od načelnika PU međimurske tražio da požuri dovršetak te obrade i to prije okončanja drugog kruga izbora za gradonačelnika. Tražio je i da se državnom odvjetništvu podnese posebno izvješće kao nadopuna njegovoj prijavi.

Osim toga, Kovač je tijekom izborne kampanje govorio kako prima prijetnje smrću te kako se osoba koja mu prijeti dovodi u vezu s njegovim protukandidatom na izborima. To je radio, prema optužnici, kako bi pridobio naklonost birača te ostvario pobjedu na izborima, a pritiske na načelnika PU međimurske da se operativna obrada njegove lažne prijave za prijetnju ubrza, nastavio je i nakon lokalnih izbora na kojima ipak nije uspio postati gradonačelnik.

