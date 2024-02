Potres probudio Dalmatince: 'Bome je zatreslo'

"Skočila sam", "tutnjava i lagana vibracija", "bome je zatreslo", samo su neki od komentara koje su Hrvati noćas ostavili na aplikaciji EMSC nakon potresa koji je tresao šire zadarsko područje oko 3:50. Epicentar mu je bio 10 kilometara jugozapadno od Gračaca. Osjetio se i u Zadru, a trešnju su prijavili i u Vodicama, Kninu, Kaštel Lukšiću...

EMSC je prvo zabilježio da je potres bio 4,1, no kasnije su korigirali na 2,8 po Richteru. Hrvatski seizomolozi još se nisu oglasili.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.1 || 16 km SW of #Gračac (#Croatia) || 3 min ago (local time 03:50:08). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/v9aUWDg8yk