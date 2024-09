Osjetio se potres u Metkoviću i Mostaru: Epicentar na dubini od 6 km

Danas u 14:09 sati zabilježen je potres magnitude 2.6 prema Richteru. Epicentar se nalazio 36 kilometara jugo južno od Mostara u Bosni i Hercegovini, te 3 kilometra jugoistočno od Metkovića u Hrvatskoj, na dubini od 6 kilometara.

Iako se potres osjetio u širem području, za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili ozljedama.

#Earthquake (#potres, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.6 || 3 km SE of #Metković (#Croatia) || 4 min ago (local time 14:09:50). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/fMgmJGnw0Z