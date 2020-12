Austrija kreće u postupno otvaranje, stigla su i nova pravila za prelazak granice

Ova faza lockdowna je tvrda i ograničavajuća, ali je faza koja definitivno pokazuje djelovanje“, uvodno je rekao austrijski kancelar Sebastian Kurz u srijedu na konferenciji za novinare, na kojoj je zajedno s potkancelarom Wernerom Koglerom i ministrima zdravlja i unutarnjih poslova Rudolfom Anschoberom i Karlom Nehammerom predstavio Plan ponovnog „otvaranja“ Austrije od 7. prosinca na dalje, uključujući Božićne blagdane i Novu godinu, te dane do 6. siječnja 2021.

„Pandemija nije prošla, virus je još uvijek među nama, brojke su još uvijek na ekstremno visokoj razini“ istakao je Kurz. Napomenuo je kako je dosadašnji znatan pad broja novozaraženih omogućio labavljenje i povratak na prethodni lockdown light, uz iznimku za božićne i novogodišnje blagdane.

„Slijedi labavljenje, postupno i naglašavam vrlo oprezno“, poručio je austrijski kancelar Austrijancima, predstavivši im potom Vladin plan ponovnog „otvaranja“ Austrije, koji stupa na snagu sljedeći ponedjeljak, a sadrži sljedeće mjere:

Dosadašnji 24-satni policijski sat se skraćuju i austrijski građani ne smiju napuštati svoje domove od 20 sati navečer do 6 sati ujutro, osim ako idu na posao, u nabavku živežnih namirnica, u slučaju pružanja pomoći drugim osobama i kretanja na svježem zraku. Tijekom dana, osim u navedeno vrijeme policijskog sata dozvoljeni su ponovno susreti s osobama iz još jednog drugog domaćinstva ( 6 odraslih i 6 maloljetne djece). O noćnom ograničenju kretanja odlučivati će se svakih 10 dana.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, 24., 25., 26. i 31. prosinca dozvoljeni su susreti s najviše do 10 osoba iz različitih domaćinstava.

Ono što posebno zanima Hrvate u Austriji i Hrvate u Hrvatskoj koji bi željeli posjetiti svoje bližnje u Austriji je nova Vladina mjera da sve osobe iz rizičnih zemalja i područja, kojima sedmodnevni prosjek novozaraženih iznosi više od 100 na 100.000 stanovnika, pri ulazu u Austriju moraju u obveznu 10-dnevnu samoizolaciju. Testiranje je moguće tek nakon petog dana provedenog u karanteni i samo u slučaju negativnog PCR testa potom je moguć prekid samoizolacije. Ova odluka stupa na snagu 19. prosinca ove godine i vrijedi zaključno do 10. siječnja 2021.

Trenutačno to vrijedi za sve zemlje u austrijskom susjedstvu, ali i šire, pa tako i za Hrvatsku s kojom Austrija nema zajedničku granicu, ali ih vežu brojni Hrvati koji su u velikom broju prethodnih godina dok svijetom još nije vladala korona, Božić i Novu godinu uglavnom provodili u domovini sa svojim najmilijima. Ove godine oprez, ako ne želite završiti u višestrukoj karanteni!

„Ta je mjera nužna kako bi se spriječilo da povratnici s odmora iz inozemstva, kao što je to bilo tijekom ljeta, donesu virus u zemlju i tako povećaju broj novozaraženih“, rekao je Kurz. Kao izuzetke naveo je službena putovanja i osobe koje dnevno putuju i rade s druge strane austrijske granice.

„Najmanje 30 posto zaraze u ljeto otpada na povratnike koji su bili na odmora u inozemstvu, a među njima je čak 72 posto bilo u zemljama Zapadnog Balkana, Turske i još nekim drugim zemljama“, istakao je ministar unutarnjih poslova Nehammer pojasnivši razloge uvođenja kako je rekao „posebno strogog graničnog režima“ uoči Božića i Nove godine dodavši:

„Nije nam cilj mučiti građane migrantskog porijekla koji žive u Austriji, već želimo da zajednički spriječimo širenje virusa i vratimo se normalnom životu“.

Kurz je također predstavio i ostale mjere koje vrijede od 7. prosinca. Ponovno se otvaraju osnovne škole i dječji vrtići, a školska djeca starija od 10 godina na nastavi moraju nositi zaštitne maske. U školske klupe vraćaju se i maturanti. Za ostale srednjoškolce od 14 do 18 godina, te studente i dalje na snazi ostaje nastava na daljinu (E-Learning).

Od ponedjeljka 7. prosinca se otvaraju i trgovine i uslužne djelatnosti, uz posebne sigurnosne mjere i ograničenja. Trgovci moraju po jednom kupcu osigurati najmanje 10 m2 raspoloživog prostora, a u uslužnim djelatnostima zabranjuje se prodaja i nuđenje jela i pića. Zabranjeni su i Božićni sajmovi i prodaja punča i kuhanog vina na štandovima, kako u adventsko tako i u božićno vrijeme.

Ugostiteljski objekti i hoteli i dalje ostaju zatvoreni do 6. siječnja, a potom će uslijediti novo evoluiranje epidemiološke situacije u zemlji. Trenutno je i nadalje dozvoljena dostava hrane i ona je vremenski neograničena. Ograničeno je podizanje hrane (Take Away) i prodaja pića, koje je dozvoljeno samo od 6 do 19 sati navečer.

U ponedjeljak svoja vrata otvaraju i knjižnice, knjižare, muzeji i galerije, te Zoološki vrtovi. Za razliku od ostalih kulturnih i sportskih objekata i kina koji, prema odluci Vlade, ostaju zatvoreni do 6. siječnja 2021. godine.

Od 24. Prosinca ove godine ponovno su dozvoljene sportske aktivnosti odnosno pojedinačni sportovi na otvorenom, poput skijanja, klizanja i sl., ali samo za mjesno domaće stanovništvo u vidu dnevnog izleta, a ne za turiste. Istoga dana puštaju se u pogon i žičare, vučnice i gondole na skijalištima ( s 50 posto raspoloživih kapaciteta), uz obvezno nošenje zaštitnih maski. Na Badnjak svoja vrata otvaraju i svi skijaški centri na otvorenom, a u pogon se puštaju i skijaške staze.

Svi amaterski sportovi kao i sportski objekti u zatvorenom prostoru, uključujući teretane i dvoranske bazene ostaju zatvoreni do siječnja 2021. Do 6. siječnja vrijedi i zabrana održavanja svih kulturnih i sportskih priredbi. Vjenčanja su zabranjena do daljnjega, osim u iznimnim slučajevima na općini, a na pogrebima i ispraćajima je i dalje dozvoljena nazočnost najviše 50 osoba.

Potkancelar Kogler je rekao kako će ugostitelje, hotelijere kao i vlasnike kulturnih i sportskih objekata, te male i srednje poduzetnike koji moraju ostati zatvoreni do siječnja druge godine, država obeštetiti s 31.12. 2020. u visini 50 posto prometa koji su ostvarili u prosincu prošle godine, a od 1.1. 2021. sufinanciranjem dijela njihovih fiksnih troškova.

Ministar zdravlja Anschober je dao pregled aktualne epidemiološke situacije u zemlji, pobrojavši činjenice koje su omogućile ponovno „otključavanje“ Austrije od 6. prosinca, a to su, kako je rekao, pad broja pacijenata u intenzivnoj njezi čime su očuvani raspoloživi kapaciteti i nije došlo do prijeteće trijaže, zatim pad reprodukcijskog parametra „R“ s 1,44 prije lockdowna na sadašnjih 0,87, što znači da jedna Covid-19 zaražena osoba trenutačno zarazi manje od jedne druge osobe, kao i znatan pad broja novozaraženih osoba, koji bi prema procjenama stručnjaka uskoro trebao iznositi oko 2.000.

„Naš sljedeći cilj je znatno smanjenje broja novozaraženih, koji je stabiliziran, ali je još uvijek na visokoj razini i danas je iznosio 3.972“, rekao je Anschober. Posebno je naglasio kako je u intenzivnoj njezi zabilježen lagani pad broja pacijenata za negdje oko pet posto.

„Intenzivna njega je i dalje naš veliki izazov“, dodao je ustvrdivši kako je „trenutačno glavna problematika veliki broj umrlih“, napomenuvši kako je u proteklih 24 sata umrla još 121 osoba.

Poručio je kako se je vlada odlučila za „kontrolirano, postupno otvaranje“ Austrije i to „u „malim koracima“.

„Ne smijemo ništa riskirati. Moramo biti oprezni i ne dozvoliti da dosad teško stečeni kapital tek tako proigramo već gledati kako što uspješnije premostiti vrijeme dok stigne cjepivo“, upozorio je Anschober.