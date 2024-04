Već četiri dana traže nestalog dječaka u Njemačkoj. Spasitelji: 'Teško je jer ne reagira na verbalne pozive'

U Njemačkoj i dalje sve žurne službe aktivno tragaju za nestalim dječakom koji je nestao prije četiri dana, točnije u ponedjeljak navečer u Bremerswerdeu, na sjeverozapadu Njemačke . Nestali dječak zove se Arijan i autist je što posebno otežava ovu potragu. Naime, Arijan ne reagira na verbalne pozive i kada je nestao na sebi je imao samo džemper, bez jakne. Ova informacija obeshrabruje spasioce s obzirom da je mjesto potrage gusto šumsko područje, a večeri su dosta hladne, piše Fenix Magazin.

Vatrogasci su prethodnih dana po šumi objesili balone i slatkiše nadajući se da će im to pomoći u potrazi, isto tako organizirali su vatromet jer znaju da Arijan to voli. Kamere koje inače bilježe divlje životinje sada neprestano nadziru to područje, aktiviraju se pokretom i mogu prenositi snimke čak i u mraku.

Policija je objavila kako je nadzorna kamera snimila Arijana kako hoda sam u ponedjeljak navečer. "Snimka potvrđuje izjave obitelji" o nestanku dječaka, priopćio je ranije glasnogovornik. Na snimci se vidi kako dječak hoda, mašući štapom u ruci, prije nego što skreće na zemljani put koji vodi u šumovito područje. Osim ljudi na terenu, u potrazi sudjeluju dronovi i helikopter, kao i vojni lovac Tornado specijaliziran za promatranje terena, opremljen termalnom kamerom visoke rezolucije. Pretražena je i rijeka Osta koja teče nedaleko od dječakove kuće, piše Fenix Magazin.

