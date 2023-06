– Ufuravam se polako, supruga je spretnija u toj digitalizaciji. Imam aktiviranu uslugu e-Građani koja je posebno dobro došla za vrijeme pandemije korone za ishođenje propusnica. Bavim se i nogometom i ribolovom, pa je korisna i za trenerske iskaznice i ribičke dozvole. Puno je mogućnosti. Sad me zanimaju i neke stvari oko pravosuđa. Kad te, na primjer, netko tuži kao kolumnista, bilo je i toga kad sam nekad pisao... – kazao nam je Ranko Celiščak koji je jučer u Koprivnici dobio pomoć oko aktiviranja e-usluga koje su ga zanimale.

Iz udobnosti doma

Građani su doista na Zrinskom trgu mogli doznati puno toga o digitalizaciji usluga, što je i misija s kojom je Večernji list 2019. pokrenuo projekt Digitalna Hrvatska, želeći potaknuli digitalnu pismenost, otkriti građanima sve dobrobiti digitalizacije i pružili znanja koja će im olakšati digitalizaciju. Večernji list je u suradnji s partnerima pokrenuo digitalnu putujuću turneju kroz hrvatske gradove, a infopultovi su ovaj put postavljeni u Koprivnici, gdje su posjetitelji imati priliku doznati kako im digitalizacija može pomoći u svakodnevnom životu, obrazovanju, poslovanju i poduzetništvu.

– Na dobrom smo putu jer se posljednjih godina puno toga može obaviti online. No, mislim da ljudi još nisu dovoljno informirani pa je ovaj projekt definitivno dobar korak naprijed. Evo, ja sam sad aktivirao neke stvari koje nisam dosad uspio, a uz pomoć sve je bilo lakše. Posebno mi je zanimljivo digitalno pravosuđe, pogotovo zemljišne knjige – rekao je posjetitelj Tihomir Čulig koji se odazvao pozivu da upozna mogućnosti koje nudi digitalizacija. A one su ogromne. Ines Papeš, savjetnica uprave za odnose s javnošću u AKD-u (Agenciji za komercijalnu djelatnost), kaže da je jako veseli što su u AKD-u podržali projekt "Digitalna Hrvatska" u organizaciji Večernjeg lista.

– Ovdje smo kako bismo osvijestili sve građane da dođu i aktiviraju svoju e-osobnu iskaznicu. Jednom kad aktiviraju svoju osobnu iskaznicu i preuzmu mobilnu aplikaciju Certilia, sve drugo mogu raditi iz udobnosti svog doma. Mogu, na primjer, naručiti putovnicu i vozačku dozvolu na kućnu adresu, prijaviti dijete... Nudi im se više od stotinu mogućnosti. Certilia je mobilna aplikacija, brend AKD-a, uz pomoć koje se može potpisivati dokumentacija. To sve vi u digitalnom svijetu. Imate osobnu iskaznicu, pa kad skinete mobilnu aplikaciju Certilia, to je vaš identitet u digitalnom svijetu. Sve što ste nekad potpisivali fizički, uz pomoć nje možete potpisati preko mobitela. Mnoge institucije koriste Certiliju preko našeg poslovnog subjekta, pa kad nešto potpisujete, potpisujete elektronički kao vaš osobni potpis ili kao vaš potpis preko neke institucije. Interes građana je dosta velik, no htjeli bismo da je veći interes kod mladih ljudi. Oni još nekako nisu prepoznali sve prednosti digitalizacije. Evo, sad u ljetnim mjesecima mogu se upisati na fakultet ili srednju školu preko interneta i ne moraju odlaziti tamo fizički. Nadamo se da će se više mladih odazvati pozivu – kazala nam je Ines Papeš iz AKD-a.

Silvije Šeremet iz Ministarstva pravosuđa i uprave naglasio je da je Koprivnica jedna od destinacija koju su obišli zajedno s Večernjim listom i drugim partnerima uključenima u projekt.

– Pokazujemo e-usluge pravosuđa, a fokus je na e-komunikaciji, perjanici naših usluga. To je sustav koji građanima omogućuje pristup uslugama, a da ne odlaze na sud kad, na primjer, predaju tužbu, pa se ne moraju brinuti o dostavi i slanju. Mogu to obaviti elektroničkim putem. Za to treba imati elektronički potpis i identifikaciju. Druga stvar je zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, koji je također vrlo popularan među građanima. Mogu sami preuzeti svu dokumentaciju koja im treba. Prije šest mjeseci nadogradili smo portal, pa građani mogu pretraživati i preko adrese, a ne samo preko katastarske općine i čestice. Nadalje, mogu dobiti i elektronički potpisano uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, što je korisno kod zapošljavanja jer neki poslodavci traže to uvjerenje. Imamo mi više usluga, jedna je i sudski registar, naša prva usluga koja je više puta nadograđivana i zanimljiva svakome tko želi dobiti širu sliku i raditi istraživanje podataka. E-komunikacija je građanima posebno zanimljiva ako već imaju neki spor na sudu. Zemljišne knjige su im također zanimljive, mnogi bi htjeli pretraživati tko što ima od rodbine ili susjeda... Ta funkcionalnost postoji, ali nije dozvoljena svima. Dozvoljena je institucijama i definirano je zakonom. Osim toga, zanimljiv im je i dio vezan uz katastar, na primjer katastar infrastrukture. Kad kupe zemljište, žele znati prolazi li njime kakva infrastruktura – nabrojio je S. Šeremet. Prema DESI Indeksu digitalne ekonomije i društva za 2022., kojim se mjeri i uspoređuje napredak država članica EU, Hrvatska je od 27 zemalja članica zauzela 21. mjesto. Kada se govori o poduzetnicima, Hrvatska se na toj ljestvici nalazi na 14. mjestu u području integracije digitalne tehnologije, dok je na 23. u području digitalnih javnih usluga. Ljestvica se mijenja iz godine u godinu, pa ako što više građana nauči neke digitalne vještine, pozicija Hrvatske će se poboljšati, rečeno je jučer u Koprivnici. Iako su digitalne javne usluge uvelike poboljšane, Hrvatska u toj dimenziji i dalje ostvaruje slabije rezultate. Ti podaci ukazuju na daljnju potrebu za razvojem i edukacijom.

Status sudskog predmeta

Građani su se raspitivali o raznim temama i dobili odgovore. Ministarstvo pravosuđa i uprave, na primjer, tijekom projekta promovira i spomenutu uslugu e-Komunikacija, elektroničku komunikaciju sudionika sudskih postupaka sa sudovima, pa s bilo koje lokacije možete saznati sve o vašem sudskom predmetu, provjeriti njegov status. Digitalne usluge pravosuđa, ističu, štede vrijeme, smanjuju troškove i omogućuju pristup svim informacijama bilo kad i bilo gdje. MUP građanima izdaje PIN potreban za aktivaciju elektroničke osobne iskaznice, a predstavnici AKD-a pomaže pri aktivaciji mobilne aplikacije Certilia. APIS IT tijekom turneje Digitalne Hrvatske predstavlja višegodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavima uz primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, kao i projekte u kojima aktivno sudjeluju. Primjer su transformacije prema modernoj javnoj upravi. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) građane upoznaje s radom Ureda, a Fina promovira Digit.ALL, jedinstveni set usluga koji omogućava potpunu digitalizaciju poslovanja, bez papirologije i s podacima koji su uvijek dostupni u digitalnom obliku. S Fina e-Potpisom i Fina e-Računom mogu se potpisivati dokumenti i slati računi digitalnim putem, uz zajamčenu visoku sigurnost, a potom sve digitalne dokumente pohraniti u Fina e-Arhiv. HGK pak predstavlja digitalnu komoru za pokretanje i razvoj poslovanja za tvrtke svih veličina i poslovnog iskustva. Platforma za e-usluge Digitalna komora namijenjena je poslovnim subjektima, javnoj upravi i građanima. Portal ima više od 67.000 registriranih korisnika.