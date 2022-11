Poplave u Albaniji: Otac i sin nestali u nabujaloj rijeci, kćer se spasila

Otac i sin nestali su u nedjelju u Albaniji nakon što je njihov automobil završio u rijeci u vrijeme poplava na sjeveru zemlje, dok hitne službe evakuiraju ugrožene zbog obilnih kiša.

Djevojka, koja je također bila u automobilu, uspjela se spasiti, priopćila je policija.

"Oca i brata djevojke odnijela je voda i policija radi na pronalasku nestalih muškaraca", objavila je albanska policija na svojoj Facebook stranici.

Neke su škole zatvorene u pogođenim područjima, a albanske hitne službe počele su evakuirati ljude u blizini grada Skadra zbog opasnosti od poplava.

Albanija, koja se za proizvodnju električne energije oslanja na hidroelektrane, tijekom 2022. doživjela je najgoru sušu zbog čega je vlada bila prisiljena uvoziti više energije.

PHOTO| The risk of flooding in Shkoder increases, residents forced to use boats



➡️https://t.co/dIJHDMyNBK pic.twitter.com/uhqnYQ3DKf