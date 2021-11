Popisani svi građani osim u Istarskoj županiji, popisivači ondje još obilaze građane

Popis stanovništva, kućanstava i stanova koji je dvaput produljivan završava u nedjelju 14. studenog, a popisivači su uspjeli popisati sve građane, stanove i kućanstva osim u Istarskoj županiji.

Stoga je Državni zavod za statistiku morao uputiti javnu obavijest preko kabineta župana nepopisanim građanima te županije da se jave u petak i subotu do 16 sati popisivačima u popisne centre u Puli, Poreču, Umagu i Rovinju.

– Na području Istarske županije nalazi se još tridesetak popisivača koji obilaze i popisuju svoje zadužene adrese, a građani koji nisu popisani, a bili su obaviješteni o dolasku popisivača, mogu se u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova, popisati u popisnim centrima, uz poštovanje svih epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi – odgovorila nam je Ivana Sopta iz DZS-a na upit zašto u Istri popisuju građane u popisnim centrima četiri grada umjesto u domovima građana.

Pitali smo DZS i jesu li popisani svi građani u drugim županijama te je li u njima do četvrtka ostalo nepopisanih popisnih jedinica. Odgovaraju da su u drugim županijama građani popisani i da su popisivači obišli sve zadužene adrese, što znači da će, uključujući i Istru, svi biti popisani do 14. studenoga.

Iako se u prvoj digitalnoj fazi popisa do 27. rujna samopopisalo više od 1,637 milijuna građana, prvo je Državni zavod za statistiku morao produljiti drugu terensku fazu popisa, koja je trebala trajati do 17. listopada, do 29. listopada za cijelu zemlju, a sada je popis ponovno produljen jer nisu popisani svi stanovnici, kućanstva i stanovi.

Osim što je pandemija, zbog koje je gotovo 8000 popisivača trebalo imati COVID potvrde, utjecala na odustajanje dijela popisivača, i prije početka popisa bio je manjak zainteresiranih popisivača u priobalnim županijama koje očito zbog turističke sezone nije privukla ni mogućnost da zarade u prosjeku od 5000 do 6000 kuna. Prvi rezultati popisa stanovništva bit će poznati sredinom siječnja 2022.

Nakon popisa saznat ćemo je li Hrvatska pala ispod četiri milijuna stanovnika, kakav je sastav stanovništva po dobi, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim obilježjima, narodnosti, vjeri, materinskom jeziku, koji su glavni izvori prihoda građana, u kakvim stanovima i kućama žive...

Inače demografi su predviđali da Hrvatska sada ima najviše od 3,8 do 3,9 milijuna stanovnika, o čemu smo više puta pisali, a temeljem medijskih nagađanja da već postoje neslužbeni rezultati popisa o broju stanovnika iz DZS-a su poručili da su to samo nagađanja, a ne rezultati popisa jer će prvi privremeni rezultati biti objavljeni 60 dana nakon završetka popisa.

>> VIDEO Sve afere Gabrijele Žalac: Mercedes, vozačka, vjetroelektrane...