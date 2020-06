Ponovno se treslo u Zagrebu: 'Mislila sam da je grmljavina. Kao da je kuća kliznula'

Slabi potres osjetio se oko 20.25 sati na području Zagreba. Prema EMSC-u bio je jakosti 1,9 po Richteru dok su seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili jačinu od 2.4 prema Richteru. Epicenatr je bio u Markuševcu na dubini od dva kilometra, a intenzitet je iznosio III (tri) stupnjeva EMS ljestvice.

Zagreb opet podrhtavao: Čuo se jak udarac, pa tutnjava, probudilo me

Potres 1,8 po Richteru Zagreb opet podrhtavao: Čuo se jak udarac, pa tutnjava, probudilo me

Prema dosadašnjim informacijama, potres se osjetio u Zagrebu, izvijestio je seizmolog Krešimir Kuk iz Seizmološke službe.

M1.9 #earthquake (#potres) strikes 7 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mVlU0CbXds