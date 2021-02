Politička bitka za Zagreb vraćena na početak, stranke i kandidati mijenjaju strategiju

Odlaskom Milana Bandića nastupila je nova era u političkom životu Zagreba, a iako nitko od političkih aktera nije bio spreman javno iznositi očekivanja nakon smrti gradonačelnika, svi su svjesni da će se karte za predstojeće lokalne izbore nanovo miješati, a kampanje morati prilagoditi novim okolnostima.

Nema stožera koji sada neće morati mijenjati svoju izbornu strategiju, a u posebnim problemima bit će oni koji su cijelu svoju kampanju gradili upravo na mobiliziranju biračkog tijela kontra Milana Bandića. Smatra to i stručnjak za političku komunikaciju Krešimir Macan koji je u studiju Večernjeg TV kazao kako je Bandić bio favorit za drugi krug u desnom spektru i kao su se sada stvari potpuno promijenile za sve igrače.

– Tomašević ima dobrog izazivača Klisovića. Ostaje i dalje favorit, ali se sada otvaraju i druge opcije i Klisović ga može ugroziti – kazao je Macan koji kaže da neće biti gusto samo na ljevici već i na desnici, pogotovo ako u utrku uđu i neki novi kandidati, – Damir Vanđelić može napraviti dar-mar uz podršku u pozadini, a Vesna Škare Ožbolt, ako digne vidljivost, može ući u drugi krug. Onda desnica ima za koga glasati. Most ima do 10 posto, a ako u utrku krene i Miroslav Škoro, može ih sve pomesti – smatra Macan.

Žestoki sukobi

Da bi nove okolnosti lako mogle dovesti do pojave novih kandidata za gradonačelnika, vjeruje i stručnjak za komunikaciju Damir Jugo. On napominje da su se Bandića, unatoč percepciji, svi itekako pribojavali, a slično kao i Macan i on smatra kako upravo Tomašević mora napraviti najveći zaokret u kampanji.

– Jer koncept svi protiv Bandića postao je bespredmetan. Ovo je velika prilika za sve, od velikih stranaka koje ova drastična promjena može pokrenuti ili čak možda i za nekog novog nezavisnog koji je potpuno neopterećen dosadašnjom kampanjom i retorikom o Bandiću i upravljanju gradom – kaže Jugo.

Da će se igrati nova utakmica i to ona za drugi krug lokalnih izbora, svjesni su i u samim strankama. U SDP-u su redom isticali kako nove okolnosti idu na ruku njihovu kandidatu Jošku Klisoviću s obzirom na to da je Tomislav Tomašević cijelu svoju karijeru, kažu, izgradio na kritici Milana Bandića. Što prevedeno znači da ako je do sada uopće i bilo kakve šanse za tzv. pakt o nenapadanju između SDP-a i Možemo, odlaskom Bandića on pada u vodu, a te dvije opcije sve će se žešće sukobljavati do lokalnih izbora. Osim ako ne dođe do revizije pregovora oko njihova zajedničkog izlaska na izbore.

Pozvao je Možemo na to danas u studiju Večernjeg lista Ivo Jelušić, dugogodišnji SDP-ovac.

– Zbog uskogrudnog gledanja Tomislava Tomaševića i ljudi oko njega dovedena je u pitanje šansa da se već u prvom krugu sve riješi. Da idemo skupa, dobili bismo u prvom krugu. Tomašević nije htio, mi smo htjeli. Možemo još uvijek ići skupa, ali samo s Joškom Klisovićem kao kandidatom za gradonačelnika jer je on najozbiljnije rješenje – kazao je danas Jelušić.

I u HDZ-u procjenjuju da s njegovim odlaskom stranka na gradskoj razini može očekivati da će joj se vratiti dio birača koji na parlamentarnim izborima zaokružuju HDZ, a na lokalnima su zaokruživali Bandićevo ime. To će, kažu naši sugovornici, svakako biti vjetar u leđa HDZ-ovu kandidatu Davoru Filipoviću, no veliko je pitanje može li stranku dovesti i do pobjede u glavnom gradu. Sugovornik iz vrha stranke upozorava da bi HDZ-ov rezultat dijelom mogla nagristi Vesna Škare Ožbolt, a dijelom Miroslav Škoro koji će se, procjenjuje, vjerojatno uključiti u utrku za novog gradonačelnika Zagreba.

Uz to, ističe i kako nije isključeno da bi se do izbora u svibnju mogao pojaviti i neki novi kandidat, koji bi pomrsio računicu svima koji su već ušli u utrku. Ni HDZ-ovci na gradskoj razini s kojima smo razgovarali ne gaje prevelike nade u pobjedu stranke u Zagrebu, i to zbog poprilične gužve koja vlada desno od centra. Uz Vesnu Škare-Ožbolt, Most i Miroslava Škoru, dio zagrebačkih HDZ-ovaca smatra da do kraja ne treba otpisati ni Bandićevu stranku, barem ne u ovom izbornom ciklusu.

– BM 365 nakon Bandićeve smrti ne može računati na značajan rezultat, no uvjeren sam da će dio njihovih dužnosnika učiniti sve kako bi stranka ostala u sedlu i vjerojatno će njihova lista prijeći izborni prag – uvjeren je jedan HDZ-ov gradski zastupnik.

Smatra i kako bi situacija za HDZ bila puno povoljnija da je Andrej Plenković uspio nagovoriti Damira Vanđelića na kandidaturu, no Davor Filipović je, drži, bljedunjav kandidat kojega malo tko među biračima uopće prepoznaje i s kojim HDZ teško može računati na ozbiljniju mobilizaciju biračkog tijela. Ipak, drži kako zamjena kandidata nije izgledna opcija jer bi, kaže, biračima poslala lošu poruku. “Ne podcjenjujte Možemo” Iako je Bandićeva smrt uzdrmala kampanju Tomislava Tomaševića, naš sugovornik uvjeren je kako ni njega ni stranku Možemo! ne treba podcijeniti i smatra kako nije posve neizgledan scenarij u kojem bi se u drugom krugu našli Tomašević i SDP-ov kandidat Joško Klisović.

HDZ-ovci su i na gradskoj razini svjesni kako bi im šanse mogao umanjiti ulazak Miroslava Škore u utrku, a argumentiraju to činjenicom da je najveću biračku bazu Bandić imao na istoku grada, gdje i Škoro uživa solidnu popularnost. Kao još jedan problem navode i mršav HDZ-ov koalicijski potencijal, s obzirom na odnos Andreja Plenkovića prema Domovinskom pokretu i Mostu. Plenković bi, kaže HDZ-ov gradski dužnosnik, radije koalirao s Tomaševićem, nego s Mostom ili Škorom, što u pitanje dovodi većinu u Skupštini čak i kad bi Filipović uspio dobiti izbore za gradonačelnika.

Iz Domovinskog pokreta još nisu otkrili ime kandidata za Zagreb. Stranka je posljednjih dana provodila anketu među biračima u Zagrebu, koja je pala u vodu Bandićevom smrću, no tvrde kako dosad prikupljeni podaci pokazuju kako Škoro ima velike šanse za ulazak u drugi izborni krug. Odlazak Milana Bandića tako će vjerojatno iz kombinacije izbaciti Zlatka Hasanbegovića, o kojemu je Domovinski pokret razmišljao kao o kandidatu koji bi im mogao donijeti siguran ulaz u Skupštinu, iako bi im rezultat ograničio na glasove strogo desno orijentiranog biračkog tijela.

U Mostu, pak, kažu kako, za razliku od većine drugih opcija, svoju kampanju nisu gradili na rušenju Bandića, nego na kvaliteti svog kandidata Zvonimira Troskota, te kako nemaju potrebe mijenjati bilo što u kampanji za Zagreb.

Tko je Jelena Pavičić Vukičević? Bandić joj je vjerovao i sada će voditi Grad do izbora. Čeka ju teško razdoblje