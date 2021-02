Mještani Kozari boka i Kozari puteva tuguju: ‘Blatne ceste pretvorio je u avionske piste’

Ljudi, jeste čuli? Umro Bandić! A još jučer je bio ovdje u obilasku, ruku nam davao, pozdravljao se... – ovako su, još uvijek u šoku i nevjerici, stanovnici Kozari boka i Kozari puteva na zagrebačkoj Peščenici danas ujutro među sobom dijelili tu šokantnu informaciju koja je na njih djelovala kao da je usred naselja pala bomba.

Prvo po dvoje, a potom sve više, počeli su se okupljati ispred dvorišta, trgovina i na ulicama, i dok su neki potiho između sebe komentirali odlazak njihovog “počasnog stanovnika”, kako su ga voljeli zvati, drugi su jednostavno stajali, “vrtjeli” po mobitelu tražeći dodatne informacije ili šokirano gledali u prazno, pokušavajući nekako procesuirati ovu vijest. Treći su se, pak, zaputili prema raspelima koji se nalaze na krajevima kvarta, kako bi zapalili svijeću i uputili kratku molitvu za dušu pokojnika.

“Puno je za nas napravio”

Jer, stanovnicima ovog zagrebačkog naselja preminuli Milan Bandić nije bio samo gradonačelnik, pa niti dobar prijatelj. On je za njih, kažu, bio Bog i batina, njihov najveći pomagač, jedini na svijetu koji je na njih mislio i radio na tome da imaju dobar i kvalitetan život. I jedno je, složni su, sigurno – takvog gradonačelnika, pa i čovjeka, Zagreb više nikad neće vidjeti.

– Da nije bilo njega, ovdje ne bi bilo baš ništa. Čovjek mi je doslovce dao priključak na vodu, i kanalizaciju, a da nisam morao kunu izdvojiti. Da je preživio, sigurno bih na izborima glasao za njega – govori nam Smail Bajrić, koji je taman nekoliko minuta prije saznao da “njegova” gradonačelnika više nema. Bio je on njihov čovjek, mnogima od njih bio je i kum, a gotovo da nema osobe koja nema zapisan njegov broj mobitela.

Ukratko, trebaju li stanovnici Kozara rješenje bilo kakvog problema, znali su da će uvijek imati prvog čovjeka metropole na svojoj strani i da će problem biti riješen dok si rekao “keks”.

– Bio je dobar čovjek. Velik broj nas ovdje su izbjeglice koji su došli u Zagreb bez ičega i olakšao nam je život. Trebalo bi ga sahraniti na Mirogoju, i to u Aleji velikana, jer je radio za dobrobit drugih, a ne za sebe. Takvoga više nećemo naći – tako o njemu govore bračni par Anđa i Frane Jukić.

Razgovarajući s ljudima, nemoguće je bilo pronaći bilo koga tko za njega ondje imao bilo što osim riječi hvale, a čak i ako je postojalo nešto što bi mu mogli zamjeriti, poput divljih odlagališta koja su ondje znali nicati ili načina kako je reagirao nakon lanjskih potresa, brzo su preko toga prešli jer ipak je onog dobroga u njegovoj karijeri prema njima, kažu, bilo daleko, daleko više.

– Čujte, svatko je imao svojih mana, to znači da je bio ljudsko biće. Ima nas raznovrsnih, ali mislim da 70 posto ljudi ima dobro mišljenje o njemu. Ipak je puno napravio za naselje i svima nam pomogao – kazao je Slavko Ivanišević.

Činio je on mnogo i za Rome, dodali su stanovnici ovog, pretežito romskog naselja, i to iako nije bio iste nacionalnosti kao i oni. Prije njega, ističu, živjeli su u neljudskim uvjetima, a on im je pomogao da konačno mogu stati na svoje noge.

– Dok on nije došao, cesta pored naše kuće bila je u blatu. Sad je kao avionska pista. Žao nam je jako što ga više nema i falit će nam – rekao je Mirsad Hasanović.

Ljubav je bila uzajamna

Voljeli su, ukratko, stanovnici Kozari boka i puteva Milana Bandića, a to su mu iz mandata u mandat pokazivali tako da su u ogromnim brojevima na izborima “vraćali dug” za sve što im je u posljednja dva desetljeća napravio. A volio je on i njih, pa je činio sve da ovo naselje, nekad jedno od najsiromašnijih i najnerazvijenijih u metropoli, pretvori u “Beverly Hills Pešćenice”.

Prije 20 godina, kad je još na početku svog prvog mandata ondje zakoračio u blato i kaljužu i tako pokazao da je čovjek koji, za razliku od drugih političara, ne mari ako zaprlja svoje fine cipele, Bandić je tamošnjim žiteljima obećao vodu, kanalizaciju i plin. Danas se, osim svega toga, stanovnici Kozara mogu pohvaliti i friško asfaltiranim cestama, velikim sportskim i dječjim igralištima, školom i vrtićem, a nema više ni poznatog “Drek rivera” iz kojeg se svakodnevno širio nesnosan smrad.

I upravo je gradska četvrt Peščenica-Žitnjak, u koju spadaju Kozari, bila posljednja koju je Bandić u svojoj karijeri obišao, a tada je najavio i izgradnju vatrogasnog doma i objekta mjesne samouprave, posebne obilaznice Kozari putevi... I nisu mu to nikad zaboravili stanovnici kvarta, koji su ga zato u svojim mislima “zacementirali” kao doživotnog gradonačelnika.

– Šećerane ne bi propale da je on njima upravljao. On je bio čovjek, puno je radio i pomogao. Nama je izgradio ovdje cestu i nije nas nikad zaboravio. Bolji je on od ovih HDZ-ovaca koji se busaju u prsa, a stalno gledaju gdje će što opljačkati. Bandić nije bio savršen, imao je svojih grešaka, ali bio je daleko bolji od svih ovih koji se prave fini – oprostio se od gradonačelnika Marko Marković, stanovnik IV. Kozari puteva.

