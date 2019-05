'Političari se moraju promijeniti. Ovo je poruka svima. Narod želi one koji ga slušaju'

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u ponedjeljak kasno navečer pored Lisabona s portugalskim predsjednikom Marcelom Rebelom de Sousom, nakon čega je ocijenila da su odnosi dviju zemalja odlični.

Grabar-Kitarović pozvala je hrvatske političare izabrane u nedjelju u Europski parlament da ondje brane hrvatske interese. Rezultati europskih izbora su, smatra, pokazali kako narod više ne želi političare "udaljene od svog naroda nego one koji ga slušaju i suosjećaju s njime".

"Mi danas cijeli dan putujemo pa nisam vidjela konačne rezultate. No, oni očito pokazuju ono što govorimo čitavo vrijeme, da se političari moraju promijeniti. Ovo je poruka svima. Ne želimo više političare koji su udaljeni od vlastitog naroda, nego želimo one koji nas slušaju, želimo one koji nas razumiju, koji suosjećaju s nama i koji govore u naše ime", rekla je Grabar-Kitarović za Hinu u Carcavelosu, mjestu udaljenom 20 kilometara od Lisabona, nakon što je održala predavanje na tamošnjem ekonomskom fakultetu.

Video: Ankica Mamić o rezultatima izbora i o budućim izborima

"Neprestano ponavljam gospodi u Europskom parlamentu, i Europskoj komisiji, i Europskom vijeću, niste došli razgovarati samo sa mnom, prošećite ulicama Zagreba ili bilo kojeg drugog hrvatskog grada, razgovarajte s ljudima, pitajte što ih muči. Što misle o Europskoj komisiji, kako ju doživljavaju, što osjećaju…”, dodala je Grabar-Kitarović.

Poručila je da hrvatski političari, ali i narod u cjelini, bude "samosvjesan, odgovoran i ambiciozan".

"Mi stalno pazimo da se ne zamjerimo nekome. Meni su interesi hrvatske države i hrvatskog naroda na prvom mjestu i ako ti interesi vrijeđaju bilo koga, možemo o tome razgovarati, ali ja od njih neću odustati", istaknula je.

To očekuje i od dvanaestero hrvatskih političara izabranih u nedjelju u Europski parlament.

"Očekujem upravo to - da se bore za hrvatske nacionalne i državne interese, ali očekujem i da svi razgovaramo i da vidimo i definiramo koji su to interesi. Sinergija njihovog djelovanja će tako biti puno snažnija nego ako svatko samostalno vodi raspravu o različitim temama", napomenula je hrvatska predsjednica.

Grabar-Kitarović, koja je u ponedjeljak ujutro doputovala u Lisabon, sastala se s portugalskim predsjednikom u mjestu Carcavelos udaljenom 20 kilometara od glavnog grada. Ondje je zajedno s De Sousom održala govore na konferenciji "Estoril Conference 2019" posvećene globalnim izazovima poput pravde, ljudskih prava i ravnopravnosti žena.

"Lijepo je vidjeti Vas godinu dana nakon mog državnog posjeta Portugalu. Taj posjet, kao i Vaš posjet Hrvatskoj 2017. godine, potvrdili su naše odlične odnose na bilateralnoj razini, ali i u sklopu EU-a i NATO-a, te su dali poticaj daljnjem jačanju i širenju naše suradnje, posebno u gospodarstvu", kazala je Grabar-Kitarović nakon srdačnog susreta.

Portugal je jedna od rijetkih zemalja s kojom Hrvatska ima trgovinski suficit. Naime, lani je izvezla u Portugal proizvode i usluge u vrijednosti 54,4 milijuna eura, dok je uvezla robu za 33,6 milijuna eura.

Grabar-Kitarović i De Sousa su nakon konferencije na večeri održali bilateralni razgovor. Zahvalila mu je na podršci Portugala u izboru bivše hrvatske državne tajnice za more Maje Markovčić Kostelac na mjesto izvršne direktorice Europske agencije za sigurnost mora (EMSA) čije je sjedište u Lisabonu. Markovčić Kostelac je u siječnju dobila petogodišnji mandat.

Grabar-Kitarović i De Sousa bili su se sastali u Lisabonu u svibnju 2018. te su boravili i u svetištu Fatima. Hrvatska je ojačala diplomatsku mrežu u toj zemlji na obali Atlantskog oceana pa ondje sada ima tri počasna konzula. U Portugalu živi do sto Hrvata.

Hrvatsku je lani posjetilo 55.909 turista iz Portugala, što je 14,3 posto više nego 2017. godine.

Obje zemlje su zainteresirane za suradnju u području obrazovanja i kulture. Godine 2017. obilježeno je 40 godina od potpisivanja sporazuma o prijateljstvu između Lisabona i Zagreba. Iste godine je dogovorena suradnja između mjesta Benkovac i Alenquer, a započela je i obnova odnosa između Varaždina i Guimaraesa.

Grabar-Kitarović bi u utorak rano ujutro trebala napustiti Portugal te se vratiti u Hrvatsku.