Policija uhitila devetoricu BBB-a, odvjetnik: 'Traži se izručenje mojeg klijenta bez ikakvog dokaza'

U Zagreb su stigli europski uhidbeni nalozi za navijače koji su nakon nereda pobjegli iz Grčke. Od desetorice “Bad Blue Boysa” čije uhićenje europskim uhidbenim nalogom traži grčko pravosuđe, hrvatska je policija uhitila njih devetoricu, dok se za desetim tijekom subote još tragalo. Riječ je o navijačima koji su bili registrirani prilikom ulaska u Grčku: njihova je imena grčkim vlastima dostavio hrvatski MUP prije nego što su krenuli u Grčku te su registrirani prilikom prelaska više graničnih prijelaza. Međutim nakon nereda uspjeli su napustiti tu zemlju.

Prema rekonstrukciji grčkih vlasti, veći dio ove grupe prvo je trajektom otputovao u Italiju te se kopnenim putem vratio u Hrvatsku. Među onima čija su imena bila na popisu navijača koji su se vratili nalaze se i neki istaknuti vođe BBB-a, za koje se spekuliralo da su također sudjelovali u neredima ili imali važnu ulogu u incidentima koji su završili smrtonosnim ozljedama 29-godišnjeg navijača AEK-a Michalisa Katsourisa.

Odvjetnik: ‘Nema dokaza’

Petorica “Boysa” uhićena su u petak, a četvorica tijekom subote. Najprije su odvedeni u policijsku postaju u Heinzelovoj ulici, a potom su predani pritvorskom nadzorniku.

– Slijedi njihovo prvo ispitivanje u DORH-u i nakon toga se odlučuje postoji li potreba da ih se predaje trećoj zemlji, stavlja u istražni zatvor ili ne. To traje dan ili dva, dok se to sve ne odvrti, a do finalne odluke hoće li netko biti predan ili ne obično prođe oko dva mjeseca – izjavio je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je da su ih nadležne službe Ravnateljstva policije MUP-a obavijestile o izdanim obavijestima grčkih tijela o deset europskih uhidbenih naloga, a po kojima je policija dužna postupiti.

“Hrvatska policija, sukladno proceduri, o tome je obavijestila Državno odvjetništvo RH radi eventualnog postupanja mjera i radnji iz nadležnosti DORH-a. Prema zaprimljenoj obavijesti nalozi su povezani s navijačkim neredima iz kolovoza o čemu nadležna grčka tijela, prema dostupnim informacijama, još uvijek provode istragu”, naveli su i dodali kako će nadležna tijela nastaviti suradnju s grčkim tijelima, “a Vlada RH će, kao i do sada, u ovom postupku iz svojeg djelokruga nastaviti poduzimati mjere kako bi hrvatskim državljanima bila osigurana sva prava”.

Iz nadležnog ministarstva zaključili su kako će “eventualnu odluku o postupanju u skladu s izdanom obavijesti odnosno mogućoj predaji donositi nadležna pravosudna tijela”. Uistinu, prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU sud može odbiti zahtjev, odgoditi predaju našeg državljanina, tražiti dodatna jamstva od zemlje koja traži njegovo izručenje, a može uvjetovati i postupanje po EUN time da će osoba, bude li osuđena, biti vraćena u matičnu državu na izdržavanje kazne.

Pritom, u ovom slučaju nisu navedeni nikakvi konkretni dokazi koji bi upućivali na to da su spomenuta desetorica sudjelovala u neredima i tučnjavi koja je izbila 7. kolovoza, večer uoči 2. pretkola Lige prvaka koja se trebala odigrati večer poslije između AEK-a i Dinama.

– Protivit ću se izručenju svoga branjenika Grčkoj jer se traži njegovo izručenje radi vođenja postupka na temelju toga što je njegovo ime nađeno na popisu osoba u vozilu rent-a-cara, prema onome što mi je dosad poznato. Bez ikakvog drugog dokaza da je sudjelovao u počinjenju kaznenog djela – kazao je odvjetnik jednog od uhićenih Hrvoje Lukavec.

Dvojica na inzulinu

Trenutačno je u grčkim zatvorima 105 hrvatskih državljana, a prema tamošnjem zakonu maksimalna dužina pritvora za kaznena djela za koja ih se tereti je 18 mjeseci. Međutim očekuje se da će dio njih biti pušten na slobodu. Među navijačima su i dvojica mladića koji boluju od dijabetesa. Budući da se vode kao nezaposleni, imaju obavezu prijaviti se svaka tri mjeseca na HZZO kako bi produljili status zdravstvenog osiguranika, no u ovom slučaju to ne mogu. Stoga se urednik portala Na inzulinu Davor Skeledžija dopisom obratio ravnateljstvu HZZO-a sa zamolbom da se uvaži nemogućnost dolaska jednog od mladića, kako bi zadržao pravo na hrvatsko zdravstveno osiguranje.

“Roditelji prvog navijača obratili su se u HZZO u vezi produljenja prava na zdravstveno osiguranje koje im je zajamčeno člankom 58. Ustava RH. Vaša ljubazna i razumna službenica prihvatila je argumente da osoba ne može istodobno biti u grčkom zatvoru i osobno se javiti u HZZO te mu je produljila zdravstveno osiguranje. No roditelji drugog navijača, Borne, nisu bili te sreće i u ispostavi Nova Gradiška naletjeli su na nerazumnu djelatnicu koja je uporno odbijala produljiti osnovno zdravstveno osiguranje mladiću s dijabetesom koji je netom navršio 18 godina.

Da stvar bude bolja, roditelji su zahtjevu priložili službenu potvrdu sa žigom i potpisom prvog tajnika Veleposlanstva RH da se mladi Borna, rođen 2005. u Novoj Gradišci, nalazi u istražnom zatvoru u Grčkoj”, napisao je Skeledžija, no od HZZO-a je dobio odbijenicu.