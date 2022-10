Policija potvrdila: Ponovno priveden liječnik osumnjičen za napad na medicinsku sestru

Osumnjičenik koji je prije nekoliko dana fizički napao i ozlijedio medicinsku sestru u Pedijatrijskoj ordinaciji u Zagrebu, ponovno je u srijedu popodne priveden u policiju radi ispitivanja i kriminalističke obrade, potvrđeno je Hini u Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ).

Iz PUZ-a nisu mogli iznijeti pojedinosti ni potvrditi hoće li osumnjičenik biti pritvoren, no dodaju kako će više informacija biti poznato sutra.

Pedeset petogodišnju medicinsku sestru u Pedijatrijskoj ordinaciji u Zagrebu teško je u prošli petak ozlijedio osumnjičenik liječnik-specijalizant, gdje je bio prisutan kao otac maloljetnog pacijenta.

Ženu je davio, bacio na pod i slomio joj ruku. – On mene nije ćušnuo u afektu, nego me davio i bacio na pod te i nakon toga krenuo na mene s namjerom da nastavi, dok ga nisu zadržali očevi. Bio je izrazito bijesan. A da stvar bude gora, uopće nije pokazivao ni žaljenje ni kajanje. Čak je i policajac nakon razgovora s njim bio uznemiren, rekao mi je da mu je ovaj mrtav-hladan kazao da mu nije žao zbog toga što je napravio i kako bi ponovio isto. To je čovjek bez ikakve empatije. Kako će on raditi svoj posao? Taj čovjek je na pragu svog staža, a trebao bi raditi s ljudima – rekla je za Večernji list sestra Renata Brkić.

Fizički napad liječnika na medicinsku sestru osudile su ranije danas komore liječnika i medicinskih sestara, upozorivši da su zdravstveni djelatnici svakodnevno izloženi nasilju na poslu i da sigurnost u ustanovama nije na odgovarajućoj razini.