VIDEO Objavljena snimka ubojstva Afroamerikanca: Nije bio naoružan kad su ga upucali

Ubojstvo Afroamerikanca Raysharda Brooksa u Atlanti zgrozio je američku javnost i dovelo do novih masovnih prosvjeda kao i sukoba s policijom.

Policija je objavila snimku ubojstva koja pokazuje Brooksa koji se okrenuo dok je trčao i vjerojatno ciljao elektrošokerom prema policajcima sve dok nije okrenuo leđa, kad ga je jedan od njih upucao. On je preminuo u bolnici.

Odvjetnik obitelji Brooks istaknuo je kako prema zakonima savezne države Georgie elektrošoker se ne smatra oružjem, te traže istragu Brooksove smrti.

Video: Uznemirujuć sadržaj

