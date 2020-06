VIDEO Afroamerikanac prijavljen jer je spavao u autu, policija ga ubila nakon opiranja

Službenici policije Atlante upucali su i ubili Raysharda Brooksa, 27-godišnjeg Afroamerikanca, nakon što su ga zatekli kako spava u automobilu u petak navečer na parkiralištu.

Naime, prema priopćenju Istražnog ureda Georgije (GBI), policija je poziv zaprimila oko 22:30 sati u petak, zato jer je Brooksov automobil blokirao prolaz drugima. Policija je rekla da su 27-godišnjaka probudili i testirali ga na alkotest. On je pokazao da je bio alkoholiziran nakon čega su ga odlučili uhititi.

- Osumnjičenik se opirao uhićenju te je došlo do naguravanja zbog čega je jedan od službenika izvadio elektrošoker, piše u izvještaju.

#BREAKING NEW VIDEO appears to show the man struggle with police before the shooting. Warning: Graphic #atlantariots #Atlanta pic.twitter.com/F2XOGlJIhV