Podrška budućem načelniku Glavnog stožera: 'Od običnog vojnika došao je do zapovjednika'

Odbor za obranu Hrvatskog sabora jednoglasno je podržao prijedlog imenovanja generala Tihomira Kundida za načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga koji će na tom mjestu zamijeniti admirala Roberta Hranja. ''Vizija razvoja Hrvatske vojske odnosi se, prije svega, na modernizaciju i opremanje. To su apsolutni prioriteti jer ima izravnu implikaciju na borbenu moć Oružanih snaga u provedbi naših misija'', rekao je Kundid na predstavljanju pred članovima saborskog odbora.

Živimo u složenim vremenima, dodao je Kundid, stoga je spremnost Oružanih snaga vrlo bitna kako bi mogli učinkovito izvršiti svoju zadaću, a to je zaštita nacionalnog teritorija. Osim na modernizaciji, potrebno je raditi na zaustavljanju negativnog trenda odlaska mladih ljudi iz vojske. ''Ministarstvo obrane je već poduzelo neke korake, prošlog je tjedna došlo do značajnog povećanja koeficijenata, što će se odraziti na plaće vojnika koji su nam deficitarni'', kazao je Kundid.

Prijedlog imenovanja Tihomira Kundida već danas će biti poslan na supotpis glavnom zapovjedniku vojske Zoranu Milanoviću, a svečana primopredaja dužnosti bit će u utorak, najavio je ministar obrane Ivan Anušić.

''Sva pitanja koja se tiču Oružanih snaga moraju uvijek naići na suglasnost svih političkih aktera u tom procesu. Svi su pokazali visoku dozu odgovornosti i svjesnosti koliko je ovo ozbiljan posao i zbog toga sam vrlo zadovoljan'', izjavio je Anušić.

Ministar obrane istaknuo je da dogovor o novom načelniku Glavnog stožera nije rezultat nikakvih kompromisa. ''Nije bilo nikakvih problema oko imenovanja generala Kundida. Uzimajući u obzir njegov životopis i ratni put smatram da je najbolji kandidat. Nije tu bilo nikakvih kompromisa ni ustupaka'', kazao je.

Predsjednika saborskog Odbora za obranu Franko Vidović također smatra da nema boljeg kandidata za tu poziciju od generala Kundida. ''On ima impresivan životopis, riječ je o čovjeku koji je od običnog vojnika došao do zapovjednika kopnene vojske. Pred time ne treba zatvarati oči, to je rijetkost u svijetu vojske'', naglasio je Vidović. Podršku budućem načelniku Glavnog stožera iskazali su i ostali članovi saborskog odbora.

''Iako ste general kopnene vojske, nadam se da nećete zaboraviti na ratnu mornaricu, mislim da bi u sljedećem periodu ipak ona trebala biti prioritet. Isto tako, volio bih da stavite jaki naglasak na Sveučilište obrane i sigurnosti'', rekao je Ante Bačić (HDZ).

''Želim da Oružane snage budu institucija koja uživa najviše povjerenje građana od svih drugih institucija'', kazao je Arsen Bauk (SDP).

''Drago mi je da će vojnicima, časnicima i dočasnicima povećati plaće i da mislite na onog malog vojnika. Vjerujem da ćete opravdati povjerenje'', poručio je Stipo Mlinarić (Domovinski pokret). Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista očekuje od generala Kundida da poštuje hrvatski Ustav i da ne poklekne pred političkim pritiscima. ''Kada dođe vrijeme štitite hrvatske granice, s vojskom ako će biti potrebno i u skladu sa zakonima koji vam to omogućuju, učinite to. Nemojte ni hrvatskog čovjeka slati u Ukrajinu ako to nije u skladu sa statutom NATO saveza'', napomenuo je Sačić.