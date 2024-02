Anušić pojasnio kada Kundid postaje novi šef vojske: 'Kad Milanović potpiše, to je gotova stvar'

Ministar obrane Ivan Anušić dao je izjave za medije nakon sjednice Vlade.

Najprije se osvrnuo na Vladin prijedlog novog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH - generala Tihomira Kundida. On je odabran, naglasio je Anušić, u dogovoru s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Dodao je kako će taj prijedlog Vlada RH formalno proslijediti nadležnom Odboru za obranu u Hrvatskom saboru u petak u 10 sati.

"Nakon Odbora upućuje se prijedlog Vladi, Vlada zatim upućuje prijedlog predsjedniku države, a on donosi odluku. Kundid bi mogao doći na dužnost čim predsjednik Milanović potpiše tu odluku. Kad on to potpiše, to je gotova stvar. Nakon toga, naravno, ide primopredaja između admirala Hranja i Kundida, ali to je čista procedura i tehnička stvar", pojasnio je postupak odabira novog šefa Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Osvrnuo se i na datum parlamentarnih izbora. Oporba, da podsjetimo, već duže poziva premijera Andreja Plenkovića da otkrije kada će se izbori održati, no on to još uvijek nije učinio. Zna se tek da će hrvatski građani na birališta ove godine.

"Izbori moraju biti u ustavnom roku i bit će. Hoće li to biti u petom, sedmom mjesecu ili osmom mjesecu, u ovom trenutku nije to toliko bitno", smatra Anušić. Na upit zašto Vlada odugovlači, kazao je: "Ne odugovlači Vlada ništa. Sve će biti u okviru zakona i ustavnih rokova. Zakonski izbori moraju biti do devetog mjeseca i bit će do tada. Na vrijeme ćete sve saznati, budite bez brige. Na vrijeme ćemo svi saznati da se možemo pripremiti, i vi i stranke, one da se mogu pripremiti za svoju kampanju, a građani da se mogu pripremiti za glasanje", dodao je.

Što se tiče kadrovskih pitanja, na zatvorenoj sjednici Vlade, piše u priopćenju, utvrđen je Prijedlog za razrješenje dosadašnjeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admirala Roberta Hranja, zbog isteka mandata, kao i Prijedlog za imenovanje generala-bojnika Tihomira Kundida novim načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Oba su prijedloga upućena Odboru za obranu Hrvatskoga sabora, radi pribavljanja mišljenja.

VIDEO Ministar Ivan Anušić daje izjave za medije nakon sjednice Vlade