General zavapio pred novim šefom Hrvatske vojske: 'Ne šaljite naše sinove u Ukrajinu'

Saborski Odbor za obranu podržao je prijedlog o imenovanju Tihomira Kundida za novog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga. Nakon današnjeg Odbora za obranu, kako je jučer pojasnio ministar obrane Ivan Anušić, dokument ide na Vladu, a potom ga Vlada šalje predsjedniku Zoranu Milanoviću.

"Kundid bi mogao doći na dužnost čim predsjednik Milanović potpiše tu odluku. Kad on to potpiše, to je gotova stvar. Nakon toga, naravno, ide primopredaja između admirala Hranja i Kundida, ali to je čista procedura i tehnička stvar", pojasnio je postupak odabira novog šefa Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Inače, od 13 članova Odbora za obranu u petak se pojavilo njih 11. Među njima je bio i general Željko Sačić iz Suvernista, koji je podržao imenovanje Tihomira Kundida. "Sretni smo i ponosni da JE jedan pripadnik s takvim ratnim putem, naš momak, naš čovjek, koji je krenuo s puškom u ruci u obranu domovinu, došao u priliku da danas na najvišoj razini brani interese Hrvatske i hrvatskog naroda", rekao je.

Imao je Sačić i poruku za novog šefa Hrvatske vojske. "Želim vam da nikad ne pognete glavu pred političkim pritiscima. Ako dođe trenutak kad treba štititi hrvatske granice, činite to. I nemojte slati hrvatskog sina, hrvatskog čovjeka, u rat u Ukrajinu, ako to nije u skladu s propisima NATO-a", poručio mu je.

Sačićeva poruka, da podsjetimo, stiže nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao u ponedjeljak da ne isključuje raspoređivanje francuskih kopnenih trupa u Ukrajini. Macron je, naime, nakon završetka konferencije o pomoći Ukrajini u Parizu kazao da su sve opcije otvorene kako bi se osiguralo da Rusija ne dobije rat protiv Ukrajine. "Rusija ne smije dobiti rat", naglasio je Macron, rekavši da se podrška ne smije pokolebati i da podupiratelji Ukrajine moraju intenzivirati napore.

Kundid je pred Odborom iznio određenu viziju za razvoj i unaprijeđenje hrvatske vojske u predstojećem razdoblju. Istaknuo je da je prioritet modernizacija i opremanje vojske, jer to, kazao je, izravno utječe na njezine sposobnosti i borbenu moć u obavljanju zadaća. Kundid je također istaknuo važnost personalne revitalizacije vojske, s obzirom na negativan trend odlazaka mladih ljudi iz vojske. "Ministarstvo obrane poduzelo je neke korake i prošlog tjedna došlo je do promjene koeficijenata i značajnog povećanja plaća, prvenstveno vojnika, gdje smo najdefiticiraniji", poručio je.

