Počelo suđenje 'fantomu s Trešnjevke': 'Nisam je uhodio puno, možda dva, tri puta'

Stanovnici Zagreba godinama su živjeli u strahu pred 'fantomom s Trešnjevke' za kojeg zagrebačka policija sumnja da je počinio kaznena djela neovlaštenog slikovnog snimanja, teške krađe, krađe i nametljivog ponašanja. Nedavno je zbog toga i priveden, a D.K (41) počelo je sad suđenje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog nametljivog ponašanja prema jednoj Zagrepčanki.

"Žao mi je. Kriv sam i kajem se. Zašto sam je pratio? Sviđala mi se i bila mi je lijepa. Nisam je uhodio puno, možda dva, tri puta. I nisam joj se obraćao", rekao je 41-godišnjak u svoju obranu, piše Jutarnji list.

Zagrepčanka je proživljavala pakao. Uhodio ju je, čekao ispred zgrade u kojoj radi te ju je slijedio na biciklu. Osim toga, napadno ju je gledao i snimao pokušavajući na sve načine uspostaviti kontakt.

Na pitanje suca što je radio od kraja ožujka do kraja srpnja 2020. te od 26. ožujka do 4. travnja 2022., 41-godišnjak je kazao: "Priznao sam krivnju. Ne moram vam reći što se dogodilo. Nisam je tako puno uhodio kako se govori. Prošao sam pored nje tri puta biciklom. No, sad sam izvan sebe."

Upitan zašto je pratio žrtvu, kazao je kako i sam ne zna te da mu se sviđala.

"Nije mi sve to trebalo. Glupa i loša ideja. Nisam joj se obraćao niti smijao. I ne mislim s time nastaviti. U optužnici piše da sam to radio učestalo, ali nije točno. Klonit ću se te cure", kazao je.

Upitan o reakciji žrtve, kazao je da mu je rekla da je prestane slijediti i da mu je opsovala "sve živo i mrtvo". Ustvrdio je kako je nije pratio par dana, pa je onda nastavio s time.

Ranije priveden

Zagrebačka policija objavila je 21. prosinca da već nekoliko dana intenzivno traga za 41-godišnjakom za kojeg sumnjaju da je počinio kaznena djela neovlaštenog slikovnog snimanja, teške krađe, krađe i nametljivog ponašanja, te su otkrili detalje kako su ga pronašli i priveli.

"Naime, sumnjalo se da se upravo on u više navrata popeo na balkon stana djevojke starosti 25 godina na području Črnomerca te ju snimao mobitelom, a nakon čega bi se biciklom udaljio s mjesta događaja. Oštećena djevojka ga je osobno i vidjela u dva navrata, dok su joj susjedi potvrdili da je osumnjičeni to učinio i više puta. Tijekom kriminalističkog istraživanja i operativnim radom policijski službenici su došli do saznanja da bi mogući počinitelj mogao biti 41-godišnjak te su zbog njegovog uhićenja planirali poduzeti mjere traganja kojima se pristupilo krajnje oprezno budući da policijski službenici, iz ranijih postupanja prema njemu, raspolažu saznanjima da se radi o osobi koja će moguće pružati aktivan otpor uhićenju, a moguće i pribjeći nasilju", navode iz policije.

Policija je ciljano tražila osumnjičenog i njegov bicikl u centru grada, te su policijski službenici oko 17 sati u haustoru u Frankopanskoj ulici uočili sumnjivi bicikl, a zbog čega su krenuli pregledavati cijelo dvorište.

"Za vrijeme dok su policijski službenici pretraživali mračno dvorište, mimoišli su se s muškarcem prema kojem nisu postupali (videći da se ne radi o muškarcu kojeg potražuju), da bi potom iz prostora na istočnoj strani dvorišta izašao drugi muškarac koji je odmah, vidjevši policijske službenike, ustuknuo i zatvorio vrata odajući tako dojam bijega. Uslijed mraka i navedene reakcije muškarca, policijski su službenici posumnjali da se radi o potraživanom muškarcu te su zbog provjere i utvrđivanja njegovog identiteta pokucali na navedena vrata. Kad je muškarac na traženje policijskih službenika otvorio navedena vrata, policijski su službenici odmah utvrdili da se ne radi o potraživanom muškarcu čiji identitet znaju te su se predstavili službenim značkama i iskaznicama", navode iz policije.

Tad u razgovoru s policijom, muškarac nije želio odgovarati na pitanja o uočenom sumnjivom biciklu. U priopćenju dodaju da su policajci koji su ga tražili sreli redovnu patrolu koja je došla zbog dojave o sumnjivim osobama samo kako bi se pokazalo da je riječ o policajcima.

"Budući da potraživani muškarac tom prilikom nije uhićen, nastavljane su aktivnosti te je on uhićen u utorak, 20. prosinca u jutarnjim satima na raskršću Ilice i Frankopanske, a koju lokaciju je policija opservirala. Uhićen je uz uporabu sredstava prisile te doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Opsežno provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni 41-godišnjak počinio kazneno djelo „Skidanje i povreda službenog pečata i znaka“ tako što je od sredine veljače 2022. godine, točno neutvrđenog dana, prikladnim alatom nasilno otvorio ulazna vrata stana koji se nalazi u krugu Zapadnog kolodvora Zagreb, na adresi u Zagrebu, Trg Francuske Republike, na kojima se nalazio službeni pečat II. policijske postaje Zagreb koji je tamo postavljen nakon smrti vlasnice stana. Nakon što su policijski službenici ponovno postavili službeni pečat koji je osumnjičeni ranije uklonio, sumnja se da je ponovno uklonio pečat, nasilno ušao u stan te dalje boravio njemu. Stan je zaključavao lokotom koji je sam postavio", navode u policiji.

Policija sumnja i to da je muškarac početkom prosinca 2022. godine u popodnevnim satima došao na adresu stanovanja oštećene u Zagrebu u Ilici, gdje je nasilno otvorio prozor koji je bio otvoren na otklop, ušao u stan te otuđio mobitel i pobjegao.

"Također, postoji sumnja da je osumnjičeni počinio kazneno djelo „Nametljivo ponašanje“ tako što je kroz duži vremenski period, a najmanje od sredine studenog ove godine, ostvarivao neželjeni kontakt s oštećenom te u više navrata dolazio na njenu adresu stanovanja na području Črnomerca. Tako je i početkom prosinca u popodnevnim satima došao na njenu adresu, s prednje strane zgrade dovukao kantu za smeće, postavio ju ispod balkona stana oštećene, popeo se na kantu i svijetlio prema stanu oštećene koji se nalazi u prizemlju zgrade. U to vrijeme oštećena se nalazila u stanu, a osumnjičeni je u više navrata dolazio u dvorište zgrade i kroz prozor gledao u stan. Na isti način je i sredinom srpnja ove godine oko 23 sata došao u dvorište i gledao kroz prozor u unutrašnjost stana oštećene gdje se ona nalazila i na taj način ju je zastrašio i uznemirio. Tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su temeljem naloga suda obavili pretragu stana kojim se koristio osumnjičeni na području Črnomerca. U pretrazi je pronađen mobitel za koji se sumnja da je otuđio u provali na području Centra", naveli su tada u priopćenju te dodali da je osumnjičeni u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

