Počelo suđenje četvorki optuženoj za ubojstvo profesora (35): Pretukli su ga jer ih je prijavio zbog kršenja mjera

Na Županijskom sudu u Varaždinu održano je prvo ročište suđenja za smrt 35-godišnjeg profesora engleskog jezika Nine Čengića, pretučenog 29. svibnja 2021. godine ispred centra udruge mladih Kulturama u Varaždinu.

Optuženi su Ivor Vujasinović, Asja Gorski, njezin brat Ivan Gorski i Dominik Žnidarić koji se od 31. svibnja prošle godine nalaze u istražnom zatvoru.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 15.02.2022., Varazdin- Sudjenje Ivoru Vujasinovicu, Asji i Ivanu Gorskom te Dominiku Znidaricu za tesko ubojstvo profesora Nine Cengica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo tereti ih za teško ubojstvo iz osvete, odnosno da su zajednički i dogovorno pretukli Čengića koji je pozvao policiju zbog kršenja epidemioloških mjera. Pretučen je oko 4.30 sati rukama, nogama, palicom i kopčom lanca za bicikle. Uz krvne podljeve zadobio je i prijelom ljuske lijeve sljepoočne kosti i razdor mosnih vena s opsežnim traumatskim krvarenjem unutar tvrde moždane ovojnice lijeve polovice mozga.

Od zadobivenih je ozljeda Čengić preminuo u Općoj bolnici Varaždin. Kako javljaju Varaždinske vijesti, svi okrivljenici izjasnili su se da nisu krivi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 15.02.2022., Varazdin- Sudjenje Ivoru Vujasinovicu, Asji i Ivanu Gorskom te Dominiku Znidaricu za tesko ubojstvo profesora Nine Cengica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dvije svjedokinje tijekom istrage rekle su da su vidjele Čengića kako je pao s visokog barskog stolca u Kulturani i da bi ozljede mogle nastati od toga. Branitelji su predložili rekonstrukciju događaja.

Podsjetimo, policija je izvijestila da je 29. svibnja 2021. godine oko 4 sata Operativno-komunikacijski centar PU varaždinske zaprimio dvije dojave anonimnih građana da se u prostoru udruge u Varaždinu krše epidemiološke mjere. Na mjesto događaja upućena je ophodnja temeljne policije Policijske postaje Varaždin koja je stigla do ulaznih vrata koja su bila zaključana. U unutrašnjosti se čula prigušena glazba, no na kucanje policajaca nitko nije reagirao. Zadržali su se pola sata i pokušavali dozvati nekoga iz kluba, no nitko im nije otvarao vrata. Kako nisu imali ovlasti za nasilno ulaženje u objekt, okrenuli su se.

Prilikom postupanja ispred udruge naišli su na 35-godišnjeg Čengića koji im je rekao da se u unutrašnjosti objekta krše epidemiološke mjere. Nije im rekao je li bio u objektu, kao ni to je li se ranije s nekim sukobio. Vidljivih ozljeda nije imao. Policijski su službenici potom otišli, a Čengić je ostao ispred kluba.