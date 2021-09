Ustoličen mitropolit Joanikije: Policija od jutra baca suzavce, prosvjednici zapalili gume

Ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Cetinjskom manastiru razbjesnilo je brojne građane koji su, nakon jučerašnjeg prosvjeda, noć proveli uz barikade. Crnogorska policija počela je u nedjelju rano ujutro akciju razbijanja prosvjeda na Cetinju protiv ustoličenja mitropolita Joanikija tako što je suzavcem razbila grupu prosvjednika.

11:20 - Patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije napustili su Cetinjski samostan i helikopterom otišli u Podgoricu.

11:00 - Uprava policije navela je za Vijesti.me da je privedeno 14 osoba, a dvije su uhićene. U neredima na Cetinju ozlijeđeno je sedam policajaca.

10:26 - Završena je ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru.

10:10 - Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije ustoličen je u Cetinjskom manastiru gdje je ustvrdio da će trebati dosta vremena da se "prevladaju podjele".

- Učinili smo sve da ih izbjegnemo, ali trebat će nam puno vremena, kazao je.

- Svojim dolaskom i dijeljenjem briga pokazali ste veliku ljubav prema čitavom narodu Crne Gore, rekao je Joanikije u obraćanju srpskom patrijarhu Porfiriju.

09:58 - U tijeku je ustoličenja mitropolita Joanikija.

09:39 - Patrijarh Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) Porfirije objavio je na Instagramu snimku dolaska helikoptera kojim su on i mitropolit Joanikije stigli na Cetinje izbjegavši prosvjednike.

- U slavu Boga živoga stigosmo na Cetinje da izvršimo ustoličenje novog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Sve pozivamo na mir i molitvu Gospodu Hristu, napisao je na Instagramu patrijarh.

09:14 - Nekoliko prosvjednika i pripadnika policije ozlijeđeno je u sukobima, priopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

09:03 - Uhićen je savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Veljović, potvrdio je za Vijesti.me potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Veljović je ranije danas, tijekom prosvjeda, započeo napad na policiju. Snimku tog napada objavio je Dritan Abazović na Twitteru.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić također je naveo da je Veljović uhićen.

- Brzom policijskom reakcijom, koju sam naredio, stavljene su Veselinu Veljoviću lisice, naveo je Krivokapić.

Krivokapić je osudio napade na policiju i nazvao ih "napadom na državu".

- Sve što se jučer i danas dogodilo na Cetinju pokušaj je terorističkih akcija, ustvrdio je. Nalogodavci su, po premijeru Krivokapiću, čelni ljudi Demokratske partije socijalista (DPS), stranke predsjednika Mile Đukanovića.

- Potpuno je jasno da su nalogodavci i organizatori najviše rukovodstvo DPS-a u suradnji s organiziranim kriminalnim skupinama kojima će država stati na put, napisao je Krivokapić na Twitteru.

08:55 - Počela je ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija, javlja Nova.rs.

08:44 - Vlado Marić, novinar Nove BH, objavio je na svom Twitter profilu niz snimki koje prikazuju da su na blokadi ceste prema Cetinju zapaljene automobilske gume. Proširio se gusti crni dim, a na tom je području okupljeno mnogo prosvjednika.

08:34 - Helikopter je preletio Cetinje, a prosvjednici su, nakon što su ga ugledali, krenuli prema Cetinjskom manastiru. U helikopteru su na ustoličenje stigli patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije.

08:32 - Autobusi sa svećenicima, koji su krenuli prema Cetinju, vratili su se u Podgoricu.

08:18 - Policijske snage oko Cetinjskog manastira sve su brojnije, dok službenici na glavnom Trgu pozivaju građane da se povuku.

Na prosvjednike je ispaljeno nekoliko suzavaca, a jedan sudionik je uhićen, javljaju Vijesti.me.

07:20 - Crnogorska policija počela je u nedjelju rano ujutro akciju razbijanja prosvjeda na Cetinju protiv ustoličenja mitropolita SPC Joanikija tako što je suzavcem razbila grupu prosvjednika koji su se nalazili na središnjem trgu crnogorske prijestolnice. Akcija policije počela je u 6 sati ujutro, a mediji u Podgorici prenose da je policija koristila suzavce i šok bombe kako bi rastjerala grupu od nekoliko stotina prosvjednika koji su u zoru počeli da okupljati na središnjem trgu.

Prosvjednici i dalje drže barikade na ulazu u Cetinje i tamo još nema policije. Prilazi Cetinju, blokirani od subote popodne, a prosvjednici ne žele da Joanikije bude ustoličen u Cetinju, povijesnoj i vjerskoj crnogorskoj prijestolnici.

Protestors from #Montenegro breaking the police barrier in #Cetinje. They are protesting the inauguration of the head of the Serbian Orthodox Church in their country, which they see as an attack on their sovereignty.



🇲🇪 pic.twitter.com/f3IY8wC0lM