Pljušte reakcije na odluku suda: 'Tko čuva Ustav od Šeparovića?'

* Ustavni sud: Zoran Milanović ne smije biti mandatar ni ako podnese ostavku

* SDP je najavio izvanredno obraćanje u 15:30

* Reakcije pljušte na sve strane

Tijek događaja pratite ovdje.

15:22 "Nemoguće je ne pomisliti da je ovakva izjava Ustavnog suda izašla iz panike HDZ-a da gube vlast", rekla je Sandra Benčić. Više o tome OVDJE.

15:10 "Šeparović upravo najavio ukidanje odluke 76 zastupnika o tome tko je mandatar za sastavljanje Vlade jer on to može kao čuvar Ustava. A tko čuva Ustav od Šeparovića? To je HDZ u 3. mandatu", napisala Anka Mrak Taritaš.

15:00 SDP je najavio izvanredno obraćanje.

14:42 "Ustavni sud ne može biti iznad volje građana. Udar. Dolovići zadovoljni", napisala je Jadranka Kosor na Twitteru. Nedugo zatim se ponovo oglasila o istoj temi:"Zastrašujuće izjave da su u stanju poništiti i odluke Hrvatskog sabora! Pa to je potpuno protuustavno. Ne mogu suci koje bira Sabor poništavati odluke Sabora o izboru premijera!"

14:36 "Do pred koji sat su Milanovića svi smatrali luzerom jer je svojom sumanutom kampanjom pomogao svima osim SDP-u, kojeg je razvalio. A sada Ustavni sud Milanovića "diže iz mrtvih" pretvarajući ga u žrtvu ustavnih spletki. Čemu to?", komentirao je odluku Ustavnog suda Tonči Tadić. Dragan Bagić dodaje: "Ustavni sud ponovo doprinosi zbrci u kaotičnoj situaciji! Umjesto da stvari urede, ponovo stvaraju nesigurnost jer niti ovo upozorenje nije jasno." Više o tome čitajte OVDJE.

14:36 Ustavna stručnjakinja Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dala je svoj prvi komentar reakcije Ustavnog suda za Večernji list: "Nije važno što kaže Sanja Barić ili bilo tko drugi. Ustavni sud je rekao. I to je to. To je ustavno-pravni poredak, to je vladavina prava i moramo se naprosto toga držati. Tim više što je Ustavni sud dao upozorenje i ranije. I svi smo govorili da imamo veliki problem. A ovo je sada situacija u koju su naprosto dovedeni. Sve što je rekao Ustavni sud, to je to. Nije važno što mi privatno mislimo i koga bismo mi željeli za premijera, ili kakvu Vladu." Više OVDJE.

14:30 Zoran Milanović nakon ovih izbora ni u kojem slučaju ne smije biti idući hrvatski premijer. Iako parlamentarne izbore neće poništiti, potvrdio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, mogli bi poništiti odluku o davanju mandata ukoliko u njoj bude i Milanović. Više o tome OVDJE.