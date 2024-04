Sanja Barić: To je to! Nebitno je što privatno mislimo, moramo se držati toga što Ustavni sud kaže

Ustavni sud u petak je odlučio da se predsjednik RH Zoran Milanović svojim izjavama i ponašanjem, odnosno sudjelovanjem u kampanji bez podnošenja ostavke na predsjedničku dužnost doveo u poziciju da ne može biti mandatar za sastav buduće vlade kao ni premijer.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dala je svoj prvi komentar reakcije Ustavnog suda za Večernji list.

- To, što Ustavni sud kaže, to je to. Nije važno što kaže Sanja Barić ili bilo tko drugi. Ustavni sud je rekao. I to je to. To je ustavno-pravni poredak, to je vladavina prava i moramo se naprosto toga držati. Tim više što je Ustavni sud dao upozorenje i ranije. I svi smo govorili da imamo veliki problem. A ovo je sada situacija u koju su naprosto dovedeni. Sve što je rekao Ustavni sud, to je to. Nije važno što mi privatno mislimo i koga bismo mi željeli za premijera, ili kakvu Vladu. To je nebitno. Mi moramo poštivati opća pravila izborne utrke i ustavno-pravnog poretka. U kojem predsjednik Republike ima sasvim specifičnu ulogu. To je jedna jedina osoba koja ima izrazito specifičnu ulogu u ovom cijelom postupku. To je to - kaže profesorice Barić.