UŽIVO Grbin: 'Vlast proizlazi iz naroda, Šeparović očito misli da pripada njemu'

'DOVEDENI SU U TU SITUACIJU'

Sanja Barić: To je to! Nebitno je što privatno mislimo, moramo se držati toga što Ustavni sud kaže

Mi moramo poštivati opća pravila izborne utrke i ustavno-pravnog poretka. U kojem predsjednik Republike ima sasvim specifičnu ulogu. To je jedna jedina osoba koja ima izrazito specifičnu ulogu u ovom cijelom postupku. To je to - kaže profesorice Barić