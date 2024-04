Večernjakovi analitičari o odluci Ustavnog suda: 'Doprinose kaosu!'; 'Odluka Milanovića diže iz mrtvih'

Odluku Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar komentirali su Večernjakovi analitičari. "Nakon što su Ustavni suci šutjeli mjesec dana i pravili se nevješti i nezainteresirani, puštajući Milanovića da krši Ustav na dnevnoj bazi sad reagiraju kad je sve gotovo?! Jedini normalni potez je trebao biti da ga upozore kako ne može sam sebi dati mandat premijera, odnosno da mora prije toga dati ostavku i to nakon formiranja Sabora! Očekujem kao i svi građani detaljno obrazloženje i ustavnu podlogu ove odluke kako nitko ne bi imao dvojbi. Nema straha za sudbinu Milanovića dok je ovakvog Ustavnog suda! Do pred koji sat su Milanovića svi smatrali luzerom jer je svojom sumanutom kampanjom pomogao svima osim SDP-u, kojeg je razvalio. A sada Ustavni sud Milanovića "diže iz mrtvih" pretvarajući ga u žrtvu ustavnih spletki. Čemu to?", pita se Tonči Tadić.

"Nakon što smo se čitave izborne kampanje bavili osobnim frustracijama Milanovića smije li on kao predsjednik biti premijerski kandidat, pa radi te medijske buke nismo čuli programe stranaka, tako će se i sada nakon izbora čitava nacija baviti tužnom sudbinom Milanovića, žrtve Ustavnog suda, umjesto da se brinemo tko će i kako preuzeti koji resor u vladi. No riječ Ustavnog suda je zadnja, ako želimo poštovati pravnu državu", dodaje Tadić.

Dragan Bagić kaže kako je odluka nejasna. "Ustavni sud ponovo doprinosi zbrci u kaotičnoj situaciji! Umjesto da stvari urede, ponovo stvaraju nesigurnost jer niti ovo upozorenje nije jasno. Moje je tumačenje da ovim upozorenjem oni žele zabraniti Zoranu Milanoviću da kao građanin bude izabran za premijera, kao kaznu jer u izbornom procesu nije poštovao Ustav. Osobno smatram da Ustavni sud nema ovlasti donositi takve odluke, ako sam ih dobro shvatio. No, problem je što je teško shvatiti što su htjeli reći", kazao je Bagić.

Mate Mijić smatra kako je odluka presedanska te da bi izbore trebao poništiti ako misli da je Milanović toliko utjecao na izborni proces da ne može biti premijer niti mandatar.

- Nisam ustavni stručnjak, ali ova odluka, onako kako je napisana i obrazložena, svakako je presedanska, a u ovom nam trenutku presedani ovakvog tipa nisu potrebni i mogu samo produbiti kaos. Ustavni sud izrijekom priznaje volju birača i smatra da ne postoji osnova za poništenje izbora, ali potom na temelju legalno provedenih izbora suspendira individualna građanska prava jednog čovjeka i – što je zapravo još značajnije – ograničava mandat izabranim zastupnicima koje sprječava u slobodnom izboru predsjednika Vlade. Ako je predsjednik Republike u tolikoj mjeri utjecao na izborni proces da ga se onemogućava da i nakon ostavke bude mandatar i premijer, onda se te izbore mora poništiti. Ako izborni proces nije kompromitiran, onda nema osnove za suspendiranje individualnih prava i ograničavanje mandata Saboru. Sve skupa vrlo kaotično i od Zorana Milanovića čini mučenika - smatra Mijić.

Situaciju iz minute u minutu pratite OVDJE.