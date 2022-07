Plenković o Milanoviću: Ako je netko u stanju vrijeđati visokog predstavnika, onda ne želi dobro Hrvatima u BiH

Hrvatski premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković nalazi se u posjetu BiH tijekom kojeg se susreo sa čelnikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Ovaj susret se događa u jeku povećanih napetosti zbog najave nametanje izmjena Izbornoga zakona.

- Došli smo kao i uvijek kao prijatelji BiH, kao predstavnici Vlade i glavne političke stranke Hrvatske koja vodi brigu o Hrvatima u BiH. Želim ponoviti kako su BiH i Hrvatska izuzetno povezane zemlje i želimo pomoći BiH u njezinim reformama i na njezinom putu u Europskoj uniji. Radili smo da se onih 14 kriterija suze kako bi BiH dobila lakše status zemlje kandidatkinje - naveo je Plenković.

- Što se tiče naših odnosa, važno je da smo nastavili suradnju - kazao je Plenković i istaknuo da raste robna razmjena između dvije zemlje te da je RH drugi najveći ulagač u Bosni i Hercegovini.

- Žao nam je što nije postignut dogovor o izbornoj reformi. Smatrali smo da je dijalog najbolji mogući način da se dođe do rješenja i da će tako zadržati slovo i duh Daytonskog sporazuma. Nažalost, do toga nije došlo. Nisu uspjeli pregovori koje je podržavala EU i SAD-a. Hrvatskoj je u interesu stabilna BiH. Nama je u interesu da Hrvati u BiH budu ravnopravni. Za to se i zalažemo. Tu je Hrvatska u potpunosti transparentna. Želimo da BiH dobro funkcionira, a sve što nas može povezati da osnažimo.

Premijer Vlade RH Andrej Plenkovic posjetio Biskupijski ordinarijat te se sastao s mons. Petrom Palicem, biskupom Mostarsko-duvanjske i upraviteljem Trebinjsko-mrkanjske biskupije. Uz predsjednika Vlade bio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i minisar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butkovic, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlic Radman, ministrica poljoprivrede Marija Vuckovic, te Zvonko Milas, drzavni tajnik Sredisnjeg ureda za Hrvate izvan RH.

Osvrnuo se i na sutrašnje otvaranje Pelješkog mosta.

- Taj projekt će dodatno osnažiti dvije zemlje. Hrvatska ostvaruje suverenistički projekt, ali to znači da želimo još tješnju suradnju s BiH. Danas ćemo posjetiti i druge gradove gdje je Vlada investirala u brojne projekte. Financirat ćemo bolnicu u Mostaru jer to predstavlja zdravlje. Financirat ćemo Hrvatski dom u Mostar. Financiramo i financirat ćemo Sveučilište u Mostaru jer to predstavlja znanje - kazao je Plenković.

Izbori u BiH

Situaciju oko promjene izbornog zakona komentirao je Dragan Čović.

- Dvije godine pregovaramo i nismo uspjeli - naveo je i napomenuo da će znatno utjecati najavljena odluka Visokog predstavnika o ispravljanju nepravde prema Hrvatima.

- Što se tiče sadržaja, to zna jedino on. Vidimo da je riječ o jednom dobrom i konstruktivnom smjeru - napomenuo je Plenković govoreći o najavljenoj promjeni izbornog zakona.

- Reakcije su pretjerane. Treba smiriti loptu. Trebaju se izbori provesti na najbolji mogući način, a nakon izbora da formiranje vlasti bude dobro za BiH, a posebno da bude ključna odskočna daska da dobivanje statusa kandidata. Hrvatska želi uzeti BiH pod ruku i da idemo zajedno u tom smjeru - napomenuo je hrvatski premijer.

Plenković je komentirao i rat u Ukrajini.

- Što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, mi smo je osudili već prvog dana. Pozicija Hrvatske je jasna. Hrvatske je po bilo kojoj temi zauzimala najbolji mogući stav. Ako Finska i Švedska u ovakvim okolnostima odaberu da napuste politiku neutralnosti i žele se pridružiti NATO-u, onda će ih Hrvatska o tome podržati. Podsjećam, 125 zastupnika je bilo za. Samo je troje bilo protiv. Hrvatska je principijelna i uvijek na dobroj strani. To se vidi i oko BiH.

- Samo povjerenje između Hrvata i Bošnjaka je preduvjet dobrog funkcioniranja federacije. To je poruka broj jedan. Hrvatska kontinuirano diže tu temu u međunarodnoj zajednici na korist BiH. Mi inzistiramo na jednakosti sva tri konstitutivna naroda. Povjerenik ima konstruktivni prijedlog koji će imati minimum izmjena i po pitanju je vitalnog interesa i za Hrvate i Bošnjake. Visoki povjerenik radi vrlo uravnoteženo. Radi paket izmjena koje su dobre za sve - smatra Plenković.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Milanovića koji je kazao da je Plenkovićev boravak u BiH samo PR.

- Ako je ovo PR, što su onda njegovi boravci u BiH? Njegove su floskule štetne. Ako je netko u stanju mjesecima vrijeđati visokog predstavnika, onda on ne želi dobro Hrvatima u BiH. Ne želim se previše osvrtati na njega. Ocjena je uvijek ista. On čini štetu. Hrvati u BiH moraju shvatiti da im svaka njegova izjava šteti - kazao je hrvatski premijer.

- Vlada je povećala plaće u javnom i državnom sektoru kao nijedna vlada. Da nas netko kritizira da nismo povećali plaće, to nije točno. Neki ljudi kažu možda je i vaša plaća mala, pa i ja šutim o tome - prokomentirao je Plenković kritike liječnika o povećanju plaća.

